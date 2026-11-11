Η Μαρσέιγ υποχρέωσε τη Φερεντσβάρος στην πρώτη ήττα της, επικρατώντας με 12-10 στη Μασσαλία και ταυτόχρονα «έσβησε» ουσιαστικά τις ελπίδες του Παναθηναϊκού για πρόκριση στην οκτάδα του Champions League.

Η χαρά στις τάξεις του Παναθηναϊκού για τη νίκη επί της Στεάουα Βουκουρεστίου, «έσβησε» απότομα. Τα καλά νέα που περίμεναν στο «πράσινο» στρατόπεδο από τη Μασσαλία δεν ήρθαν, καθώς η Μαρσέιγ νίκησε τη Φερεντσβάρος με 12-10, ψαλιδίζοντας ουσιαστικά τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει πλέον μια από τις δύο θέσεις του Δ' Ομίλου, δεν φθάνει να νικήσει τη Μαρσέιγ με διαφορά δύο γκολ την Τρίτη (17/11) στο ΟΑΚΑ, αλλά και να επικρατήσει επί της Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, από την οποία είχε ηττηθεί με 19-14 στην Αθήνα.

Μετά αυτή την εξέλιξη στον Παναθηναϊκό θα πρέπει σιγά-σιγά να σκέφτονται την ευρωπαϊκή τους συνέχεια από τη φάση των «16» στο Euro Cup.

Η Φερεντσβάρος είχε τα ηνία στο ξεκίνημα του αγώνα και με γκολ των Κάκαρη και Βάμος ξέφυγε με 4-1. Ο Αργυρόπουλος διατήρησε προβάδισμα δύο γκολ (5-3) για την ουγγρική ομάδα στο 9ο λεπτό και τον Άκος Νάγκι να πετυχαίνει το 6-4 για τους φιλοξενούμενους, 1:35 πριν από το τέλος του 2ου οκταλέπτου.

Η Μαρσέιγ απάντησε με σερί 5-0 και ξέφυγε 9-6 (2:47), με τον Ντράσοβιτς να διατηρεί το προβάδισμα του +3 για την πρωταθλήτρια Γαλλίας (10-7).

Ο Μπουέ σκόραρε το 11-8 για τη Μαρσέιγ στα 4:44 πριν από το τέλος, o Aργυρόπουλος μείωσε σε 11-9 (2:15), όμως η εκτέλεση πέναλτι από τον Τόμας Βερνού για το 12-9 (1:49) «σφράγισε» την τεράστια νίκη της γαλλικής ομάδας.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-2, 4-1, 2-3.

Μαρσέιγ (Μίλος Σκεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Λαρούμπε 1, Κρουσιλά, Ροντρίγκεζ Εστέπα, Ανταμ Νάγκι 2, Τόμας Βερνού 3, Ντράσοβιτς 2, Μπουέ 1, Μαριόν Βερνού, Ντε Νάρντι, Βανπεπερστράτε 1, Ράντοβιτς 2, Πόρτερ, Γκμπανταμάσι.

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Ζάκονι, Μάντιτς, Μάνχερτζ, Ακος Νάγκι 2, Βάμος 1, Ντι Σόμα, Φέκετε 1, Αργυρόπουλος 3, Βάργκα 1, Βέντελ Βίγκβαρι 1, Λούγκοσι, Κάκαρης 1, Βόγκελ, Γιάμπορ.

H βαθμολογία

1.Μαρσέιγ 9

2.Φερεντσβάρος 6

3.Παναθηναϊκός 3

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0

Η 4η αγωνιστική (17/11)