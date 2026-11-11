Η νίκη για τον Παναθηναϊκό επί της Στεάουα Βουκουρεστίου ήταν επιτακτική, το «τριφύλλι» επικράτησε με το ευρύ 25-14 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, για την πρώτη νίκη στον Δ' Όμιλο της φάσης των ομίλων του Champions League και παραμένει στη μάχη πρόκρισης στην προημιτελική φάση.

O Παναθηναϊκός πέτυχε αυτό που ήθελε απέναντι στη Στεάουα Βουκουρεστίου στο κλειστό κολυμβητήριο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, την πρώτη νίκη, με το επιβλητικό 25-14, για την 3η αγωνιστική του Δ' Ομίλου στη φάση των «16» του Champions League.

Οι «πράσινοι» περιμένουν να μάθουν στο τέλος της ημέρας τα νέα από τη Μασσαλία και τον αγώνα της Μαρσέιγ με τη Φερεντσβάρος (21:30). Στον Παναθηναϊκό αναμένουν τη νίκη της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, έτσι ώστε την Τρίτη (17/11) το «τριφύλλι» να υποδεχθεί τη Μαρσέιγ στο καθοριστικό παιχνίδι και στη μονομαχία για τη 2η θέση του ομίλου, που μεταφράζεται με την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Καθάρισε» σε δύο οκτάλεπτα

Απέναντι στην ασθενέστερη ομάδα του γκρουπ όλα κύλησαν φυσιολογικά για τον Παναθηναϊκό, πολύ καλή αμυντική λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο και παράλληλα πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επίθεση, με το σκορ να είναι 15-5 στο 16ο λεπτό και τους παίκτες του Δημήτρη Μάζη να μετρούν έξι γκολ από την περιφέρεια, δύο από τα 2μ, δύο στην κόντρα, τρία στον παίκτη παραπάνω και δύο με πέναλτι.

Οι παίκτες του συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με τη διαφορά να παραμένει σε επίπεδα 10 γκολ: 18-8, 19-9 και 20-10. Για λίγο ήρθε η χαλάρωση στο ξεκίνημα του 4ου οκταλέπτου, η μείωση του σκορ σε 20-13, όμως ακολούθησαν πέντε σερί «πράσινα» γκολ (25-13).

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 8-3, 5-5, 5-4.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Γ. Νικολαΐδης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 3, Γούντχεντ 1, Παπασηφάκης 5, Δ. Νικολαΐδης 5 , Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 3.

Στεάουα Βουκουρεστίου (Τζόρτζε Φιλίποβιτς): Τικ, Μπότα, Γκεοργκέσκου 1, Ροτάρου, Νεάμτου 2, Μάρινιτς Γκράγκιτς 3, Βούτσινιτς 3, Παραϊάνου 2, Κολοντρόβσι 2, Οάντα, Κιμπεόρου, Τέπελους 1, Μοροϊάνου, Γιαούκοβιτς.

H βαθμολογία στον Β' Όμιλο

1.Φερεντσβάρος 6*

2.Μαρσέιγ 6*

3.Παναθηναϊκός 3

4.Στεάουα Βουκουρεστίου 0

*Με παιχνίδι λιγότερο

Η 4η αγωνιστική (17/11)