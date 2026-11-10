O Ολυμπιακός υποδέχεται στο Πειραιά και το «Πέτρος Καπαγέρωφ» την ισπανική Σαμπαντέλ την Τρίτη (10/11, 19:30) για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League Ανδρών.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Πειραιά και το εθνικό κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» την ισπανική Σαμπαντέλ την Τρίτη (10/11, 19:30). Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μοναδικό στόχο τη νίκη για να συνεχίσουν αήττητοι και στην 3η αγωνιστική του LEN Champions League, σε μία μάχη κορυφής του ομίλου..

O Oλυμπιακός προέρχεται από το «αιώνιο ντέρμπι» και τη μεγάλη αυτή νίκη με 15-12 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς παραμένει αήττητη και με διαφορά στη κορυφή της Water Polo League Ανδρών με 21 βαθμούς και επτά νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «οι ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με την εκτός έδρας νίκη στη Γερμανία απέναντι στο Ανόβερο με 17-10 και ακολούθησε η δεύτερη νίκη στον όμιλο κόντρα στη Γιάντραν Χέρτσενγκ Νόβι με 19-17 μετά από τη διαδικασία των πέναλτι και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου με 5 βαθμούς.

Ο προπονητής των πειραιωτών, Έλβις Φάτοβιτς ανέφερε σχετικά με τον αγώνα κόντρα στη Σαμπαντέλ:

«Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Σαμπαντέλ παίζει πολύ καλά αυτή την περίοδο και είναι πρώτη στον όμιλό μας. Παίζει επιθετική άμυνα και είναι καλοί στην κόντρα και στο τρανζίσιον. Εμείς δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να βάλουν τα χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα μας δώσει μια κατεύθυνση πώς πρέπει να παίξουμε. Αγωνιζόμαστε στην έδρα μας και πρέπει να είμαστε το ίδιο επιθετικοί. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι και περιμένουμε να έχουμε την υποστήριξη των φιλάθλων μας, όπως στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό».

Ακόμα, για την μάχη με την Σαμπαντελ τοποθετήθηκε και o Έλληνας περιφερειακός του Ολυμπιακού, Ιωάννης Αλαφραγκής:

«Το παιχνίδι με τη Σαμπαντελ είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς η πρωτιά στον όμιλο αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Προερχόμαστε από μια σπουδαία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου καταφέραμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα να επιβάλουμε το ρυθμό μας. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και στο ματς της Τρίτης, αλλά με ένα καλύτερο ξεκίνημα, και φυσικά περιμενουμε τη στήριξη του κόσμου μας για άλλη μια φορά σαν κινητήρια δύναμη»

Από την άλλη πλευρά, η Σαμπαντέλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ισπανικού πρωταθλήματος πίσω μόνο από την αήττητη Μπαρτσελονέτα με μία ήττα σε 10 αναμετρήσεις, αυτή με 12-9 από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Στο LEN Champions League βρίσκεται στη κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς, μετά την εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στη Γιάντραν με 16-17, αλλά και την νίκη επί ισπανικού εδάφους κόντρα στο Ανόβερο με 12-9. Η Σαμπαντέλ ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνει στη κορυφή του ομίλου και να βρεθεί ένα βήμα από την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία (Α' Όμιλος)

Βαθμολογία Α΄ Όμιλος

1. Σαμπαντέλ 6

2. Ολυμπιακός 5

3. Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 1

4. Ανόβερο 0

Τρίτη 10 Νοεμβρίου (3η αγωνιστική)

19:30 Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ

19:30 Ανόβερο-Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι

