Η Λάρισα πήρε πολύ σημαντικό τρίποντο απέναντι στη Γλυφάδα με 8-7 και πήρε νέα βαθμολογική ανάσα στη Water Polo League Γυναικών.

Η Λάρισα, με το πολύ καλό τελευταίο οκτάλεπτο πήρε τη σημαντική νίκη που ήθελε απέναντι στη Γλυφάδα με 8-7 για να πάρει νέα βαθμολογική ανάσα και να αναρριχηθεί στη κατάταξη της Water Polo League Γυναικών.

Η Λάρισα ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση και με την καλή της άμυνα προηγήθηκε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Η Γλυφάδα, στο δεύτερο οκτάλεπτο, ανέβασε τους ρυθμούς της και κρατώντας ανέπαφη εστία και τρία γκολ στην επίθεση πήρε προβάδισμα στο ημίχρονο με 4-3. Η Λάρισα άφησε πίσω το κακό κλείσιμο του πρώτου μέρους και στο δεύτερο μισό παρουσίασε νέα εικόνα και έφερε τον αγώνα στα ίσα. Οι δύο ομάδες πήγαν στο τελευταίο οκτάλεπτο με σκορ 6-6. Εκεί, η Λάρισα πίεσε πολύ στην άμυνα και κράτησε χάμηλα την Γλυφάδα, ενώ με δύο κρίσιμα γκολ έφτασε στη νίκη με 8-7.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 0-3, 2-1, 2-1

Τα στοιχεία του παιχνιδιού εδω.

Aποτελέσμα-Πρόγραμμα-Βαθμολογίες (11η αγωνιστική)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Εθνικός-ΠΑΟΚ 12-12

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Πανιώνιος-Ολυμπιακός 6-20

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Λάρισα-Γλυφάδα 8-7

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

12:00 Γλυφάδας, Χανιά-ΠΕΚΕΒ

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

18:00 Αλίμου, Άλιμος- ΝΕ Πατρών

21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Βουλιαγμένη

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 33

2.Βουλιαγμένη 27

3.Εθνικός 25

4.ΠΑΟΚ 22

5.Πανιώνιος 16

6.Αλιμος 15

7.Χανιά 13

8.Λάρισα 10

9.ΝΕΠ 9

10.Γλυφάδα 9

11.ΠΕΚΕΒ 4

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0