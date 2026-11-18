Η Γλυφάδα με βάση την αμυντική της λειτουργία πανηγύρισε σημαντική νίκη επί του Πανιώνιου με 8-6, για τη 10η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Η Γλυφάδα πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις, νίκησε τον φιλόδοξο Πανιώνιο με 8-6 στο «Αντ. Δημητρόπουλος», στο παιχνίδι που άνοιξε τη 10η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών.

Η Γλυφάδα, που έχει μπροστά της το ταξίδι στο Βελιγράδι και το παιχνίδι του Σαββάτου (21/11) με τη ρωσική Ουραλότσκα για το Euro Cup, υποχρέωσε τον Πανιώνιο σε μία ήττα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη διεκδίκηση μιας θέσης στην 4άδας της κανονικής περιόδου.

Ιδιαίτερη σημασία για τον Πανιώνιο θα έχει το εξ αναβολής παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ, στις 2 Δεκεμβρίου στη Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε 3-1 και 5-3 στα 5:31 πριν από την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος η ομάδα της Νέας Σμύρνης πέτυχε μόλις ένα γκολ, η Γλυφάδα με σερί 4-0 προηγήθηκε 7-5, 5:01 πριν από το τέλος, με τη 15χρονη Γεωργία Λαμπάτου να διαμορφώνει το τελικό 8-6.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 3-1, 2-1.

ΑΝΟΓ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Μ. Καραγιάννη, Άντρες 2, Σκουμπάκη, Οικονόμου 2, Χατζηγεωργίου 1, Λαναρά, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Λαμπάτου 2, Γ. Καραγιάννη 1, Λασκαρίδου, Σταρίδα, Βούτσικα, Καρανάσιου 1, Δροσοπούλου-Σπάθη.

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάτσιου, Μπερίκου, Λόουσον, Ρακιντζή, Κανελλοπούλου 2, Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 1, Πάτερου, Λαμπροπούλου 2, Κάρολ, Λουπάκη, Μουστάκα, Πλεμμένου.

Άνετο πέρασμα ο Εθνικός από την Ηλιούπολη

Στον αγώνα που έριξε την αυλαία το βράδυ της Τετάρτης (18/11) στην 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Εθνικός νίκησε εύκολα τον ΓΣ Ηλιούπολης με 21-8.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-5, 1-7, 4-5.

Tα στατιστικά στοιχεία εδώ

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 27

2.Βουλιαγμένη 24

3.Εθνικός 21

4.ΠΑΟΚ 18

5.Πανιώνιος 16

6.Αλιμος 15

7.Χανιά 13

8.ΝΕΠ 9

9.Γλυφάδα 9

10.Λάρισα 4

11.ΠΕΚΕΒ 4

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0



