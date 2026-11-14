Water Polo League Γυναικών: Απέδρασε από τον Άλιμο ο ΠΑΟΚ
- Χανιά-Γλυφάδα 8-7
- Άλιμος-ΠΑΟΚ 11-12
- Πανιώνιος-ΝΕ Πατρών 11-9
- Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (9η αγωνιστική)
O ΠΑΟΚ απέδρασε από την έδρα του Αλίμου με τη νίκη με 12-11 και αναρριχήθηκε στη βαθμολογία της Water Polo League Γυναικών. Παράλληλα, ο Πανιώνιος πιέστηκε αλλά επικράτησε της ΝΕ Πατρών με 11-9, ενώ τα Χανιά πήραν άλλη μία νίκη με 8-7 επί της Γλυφάδας.
Χανιά-Γλυφάδα 8-7
Τα Χανιά μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο οκτάλεπτο με την καλή τους άμυνα προηγήθηκαν 3-0. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, άνοιξαν τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα, αλλά η Γλυφάδα βρήκες κάποιες λύσεις επιθετικά, βρίσκοντας δύο γκολ και μειώνοντας σε 4-2. Τα Χανιά διατήρησαν το προβάδισμά τους και έκλεισαντο πρώτο μισό του αγώνα με σκορ 5-2. Στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού, η Γλυφάδα προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 6-4. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Γλυφάδα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 6-6, πέντε λεπτά πριν το τέλος. Η ομάδα της Κρήτης όμως βρήκε δύο πολύ κρίσιμα γκολ και πήρε τελικά τη νίκη με 8-7.
Τα οκτάλεπτα: 3-0, 2-2, 1-2, 2-3
Χανιά (Σεμπάστιαν Λειψάκης – Γιώργος Μορφέσης): Βλαχαντώνη, Κρασάκη, Διρχαλίδου, Σπανδωνίδου 2, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 3, Στρατηδάκη, Κώτσια 3, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη.
Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Καραγιάννη Μ., Αντρες 3, Σκουμπάκη, Οικονόμου, Χατζηγεωργίου, Λανάρα 1, Κεχαγιόγλου, Χέλμη, Σταρίδα, Καραγιάννη Γ., Λασκαρίδου 1, Τάουσερ, Βούτσικα, Καρανασίου 1, Δροσοπούλου-Σπάθη 1.
Άλιμος-ΠΑΟΚ 11-12
O Άλιμος μπήκε καλύτερα από τον Δικέφαλο στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 4-3 και σταδιακά αύξησε τη διαφορά του σκορ στα τρία τέρματα, κλείνοντας το πρώτο μισό της αναμέτρησης με προβάδισμα 8-5. Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αντεπίθεση του, μειώνοντας σε πρώτη φάση σε 9-7. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με την καλή του άμυνα ανέτρεψε το σκορ σε 10-9 και έφτασε τη διαφορά στο 12-10. Ο Άλιμος κατάφερε μόνο να ρίξει τη διαφορά στο γκολ, σημειώνοντας το τελικό 12-11 υπέρ των «ασπρόμαυρων».
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-2, 1-2, 2-5
Tα στοιχεία της αναμέτρησης εδώ.
Πανιώνιος-ΝΕ Πατρών 11-9
Η ΝΕ Πατρών μπήκε πολύ καλύτερα από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη και στο πρώτο οκτάλεπτο προηγήθηκε με 4-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος προσπάθησε να ισορροπήσει την αναμέτρηση αλλά η ομάδα της Πάτρας κράτησε το προβάδισμα με 6-4. Από το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο Πανιώνιος ανέβασε τους ρυθμούς του και με επιμέρους 4-2 ισοφάρισε σε 8-8. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «κυανέρυθροι» ανέτρεψαν το σκορ και καθάρισαν την αναμέτρηση με 11-9.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-2, 4-2, 3-1
Tα στατιστικά του αγώνα εδώ.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (9η αγωνιστική)
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
- Χανιά-Γλυφάδα 8-7
- Άλιμος-ΠΑΟΚ 11-12
- Πανιώνιος-ΝΕ Πατρών 11-9
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
- 13:00 «Πέτρος Καπαγέρωφ», Ολυμπιακός-ΠΕΚΕΒ
- 14:00 Λάρισας, Λάρισα-Βουλιαγμένη
- 21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Εθνικός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 24
- 2.Βουλιαγμένη 21
- 3.Εθνικός 18
- 4.ΠΑΟΚ 18*
- 5.Πανιώνιος 16*
- 6.Αλιμος 15
- 7.Χανιά 13
- 8.ΝΕΠ 9
- 9.Γλυφάδα 6
- 10.Λάρισα 4
- 11.ΠΕΚΕΒ 4
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0
*Με αγώνα λιγότερο
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