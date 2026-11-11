Η Βουλιαγμένη χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς, νίκησε τον Πανιώνιο με 18-6 στον Λαιμό για την 8η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, σημαντικό διπλό τα Χανιά επί της ΝΕ Πατρών.

Η Βουλιαγμένη έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανιώνιο, επικρατώντας με 18-6 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για την 8η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Έφθασε στις επτά νίκες κι έμεινε ξανά μόνη της στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η Χριστοδούλου Άουτ σημείωσε τα τέσσερα από τα έξι γκολ για τον Πανιώνιο, που γνώρισε τη 2η ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική, που έχει οριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου στη Νέα Σμύρνη.

Με τις Γιαννοπούλου και Ξενάκη να πετυχαίνουν από τρία γκολ η καθεμία, η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 6-0 στα μέσα της 2ης περιόδου και με δύο γκολ από την Ελευθεριάδου το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 8-2. Η διαφορά έφθασε στο 15-4 στο τέλος της 3ης περιόδου, με τη Βουλιαγμένη να φθάνει με άνεση στο τελικό 18-6.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 3-2, 7-2, 3-2.

Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς 1, Καλογεροπούλου 1, Ελευθεριάδου 2, Γιαννοπούλου 3, Ξενάκη 4, Φουντωτού 1, Κρασσά 2, Γιάουστρα 2, Κουτσαντά 1, Μουλχάουζεν, Αγγελίδη, Καρύτσα, Καπετοπούλου 1, Ελμισιάν.

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Λουπάκη, Μπερίκου, Λόουσον, Ρακιντζή 1, Πλεμμένου, Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή 1, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 4, Πάτερου, Λαμπροπούλου, Κάρολ, Παπακωνσταντίνου, Μοροχλιάδου, Μουστάκα.

Τα Χανιά πέρασαν από την Πάτρα

Νωρίτερα τα Χανιά επικράτησαν εκτός έδρας επί της ΝΕ Πατρών με 14-9 στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», ξεπερνώντας την αχαϊκή ομάδα στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-2, 1-3, 3-5.

ΝΕ Πατρών (Γιώργος Τσόκας): Γιαννακέα, Κεπενού, Κοτζάμπαση 1, Νισιγιάμα 2, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 1, Ζήκου, Μιχαλάτου, Τσίγκα 1, Κοντάκου, Αγγελοπούλου, Λυκοθανάση 2, Κοντάκου, Κακαΐδη, Τσίγκα.

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Διρχαλίδου, Σπανδωνίδου 2, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου 2, Ντάσιου 3, Στρατηδάκη 6, Κώτσια, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Κρασάκη.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Tετάρτη 11 Νοεμβρίου

ΝΕ Πατρών-Χανιά 9-14

Βουλιαγμένη-Παανιώνιος 18-6

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 24

2.Βουλιαγμένη 21

3.Εθνικός 18

4.ΠΑΟΚ 15*

5.Αλιμος 15

6.Πανιώνιος 13*

7.Χανιά 10

8.ΝΕΠ 9

9.Γλυφάδα 6

10.Λάρισα 4

11.ΠΕΚΕΒ 4

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0

*Με αγώνα λιγότερο