Η Γλυφάδα καθάρισε στο δεύτερο οκτάλεπτο, διαχειρίστηκε την υπόλοιπη αναμέτρηση με τον ΠΕΚΕΒ, νίκησε με 11-8 και πήρε μεγάλη ανάσα στη βαθμολογία της Water Polo League.

H Γλυφάδα πέτυχε μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΕΚΕΒ με 11-8 και πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα στη Water Polo League Γυναικών. Ο ΠΕΚΕΒ από την άλλη, βρίσκεται σε δυσχερή θέση αφού έχει μόλις ένα βαθμό στο πρωτάθλημα, έχοντας από κάτω του στη βαθμολογία μόνο τον άποντο ΓΣ Περιστερίου.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά στην αναμέτρηση και προσπάθησαν με την ενέργειά τους να επιβληθούν, με το πρώτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 3-3.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Γλυφάδα έδειξε την ανωτερότητά της και κυριάρχησε, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα στο ημίχρονο με 7-4, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης η Γλυφάδα διαχειρίστηκε πολύ καλά το αποτέλεσμα που έχτισε και με ένα επιμέρους 2-2 μπήκε στο τελευταίο οκτάλεπτο με το 9-6.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, το αποτέλεσμα του αγώνα έμοιαζε να έχει κριθεί, αφού η Γλυφάδα χειρίστηκε άψογα το υπέρ της αποτέλεσμα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΠΕΚΕΒ να αντιδράσει ή έστω να πλησιάσει στο σκορ, με την ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου να παίρνει την πολύ σημαντική νίκη για τη συνέχεια με 11-8.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-1, 2-2, 2-2

Tα στοιχεία της αναμέτρησης εδώ.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (6η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Γλυφάδα-ΠΕΚΕΒ 11-8

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

13:00 Γλυφάδας, Χανιά-Βουλιαγμένη

14:00 Πολιτείας, Λάρισα-Εθνικός

19:30 «Πέτρος Καπαγέρωφ», Ολυμπιακός-ΝΕ Πατρών

21:30 Αλίμου, Άλιμος-Ηλιούπολη

Tετάρτη 2 Δεκεμβρίου

15:30 Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

Βαθμολογία