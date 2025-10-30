Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο με τα Χανιά στον Πειραιά, 21-3, για την 5η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη Water Polo League γυναικών.

Υγιεινός περίπατος για τον Ολυμπιακό ήταν το εντός έδρας παιχνίδι με τα Χανιά, με τις «ερθρόλευκες» να επικρατούν με 21-3, στον αγώνα που έρθιε την αυλαία στην 5η αγωνιστική στη Water Polo League γυναικών.

Οι παίκτριες του Ολυμπιακού πέτυχαν την 5η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και μαζί με τον συμπολίτη Εθνικό είναι οι ομάδες που δεν έχουν βαθμολογική απώλεια, τα Χανιά γνώρισαν τη 2η ήττα τους.

«Στόχος μας ήταν να κάνουμε μια καλή προπόνηση, να δουλέψουμε μερικά πράγματα που έχουμε κάνει αυτή την βδομάδα στις προπονήσεις και να βρούμε ακόμη περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. Κοιτάμε αγώνα με τον αγώνα. Θέλουμε να έχουμε ρυθμό για το επόμενο ματς του Champions League (σ.σ. με την Ουίπεστ στον Πειραιά) το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να παρουσιαστούμε με σοβαρότητα».

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-0, 6-0, 4-2

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 1, Αντριους 4, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Κραβαρίτη, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη, Κώτσια, Πάτερου 1, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη



Αποτελέσματα - Βαθμολογία 5ης αγωνιστικής

Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6

Άλιμος - ΝΕΠ 18-7

Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης 11-13

ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος 7-15

ΠΑΟΚ - Εθνικός 12-17

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 15

2.Εθνικός 15

3.Βουλιαγμένη 12

4.Άλιμος 9

5.Χανιά 9

6.Πανιώνιος 9

7.ΠΑΟΚ 6

8.Γλυφάδα 6

9.ΝΕ Πατρών 3

10.ΓΣ Ηλιούπολης 3

11.ΝΟ Πατρών 3

12.Ρέθυμνο 0



