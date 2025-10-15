Ο Ολυμπιακός είχε ένα άνετο απόγευμα στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, επικρατώντας με 20-4 της ΝΕ Πατρών στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Waterpolo League Γυναικών...

Το νικηφόρο του σερί συνέχισε ο Ολυμπιακός στη Waterpolo League γυναικών, νικώντας με άνεση τη ΝΕ Πατρών στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά με σκορ 20-4. Αυτή η νίκη φέρνει τις κατόχους του φετινού Super Cup Ελλάδας στην πρώτη θέση μαζί με τα Χανιά, έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις «ερυθρόλευκες» να έχουν το πόδι πατημένο στο... γκάζι. Με αποτελεσματικότητα και εξαιρετική άμυνα, το πρώτο οκτάλεπτο έληξε με το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη να έχει πάρει διψήφια διαφορά (10-0). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα της Πάτρας βρήκε το πρώτο της γκολ, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει τη διεύρυνση του προβαδίσματος του (14-1).

Η τρίτη περίοδος κύλησε παρόμοια με την πρώτη. Οι «ερυθρόλευκες» δεν άφησαν τις αντίπαλές τους να σκοράρουν και με πέντε γκολ ενεργητικό έφτασαν ένα γκολ πριν τα 20 (19-1), σφραγίζοντας τη νίκη. Η μεγάλη διαφορά έκανε τις παίκτριες των Πειραιωτών να κατεβάσουν ρυθμό, με τη ΝΕ Πατρών να σκοράρει τρεις φορές στο τελευταίο οκτάλεπτο έναντι μίας των «ερυθρόλευκων» για να διαμορφωθεί το τελικό 20-4.

Τα οκτάλεπτα: 10-0, 4-1, 5-0, 1-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Δείτε την εκπομπή Galacticos από το κανάλι του Gazzetta στο Youtube