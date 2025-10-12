Τα Χανιά υποδέχθηκαν και νίκησαν το Ρέθυμνο με 13-10 στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Τα Χανιά επικράτησαν επί του Ρεθύμνου με 13-10 στο κρητικό ντέρμπι για τη 2η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, που διεξήχθη στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης.

Το παιχνίδι ήταν ανταγωνιστικό με τα Χανιά στο τέλος να φθάνουν στη 2η νίκη τους στο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με το Ρέθυμνο, που γνώρισε τη 2η ήττα του.

Μετά το πρώτο οκτάλεπτο (2-2), τα Χανιά συντήρησαν διαφορές ενός μέχρι δύο γκολ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ τους 6-4.

Ξέφυγαν με τρία γκολ στη συνέχεια (7-4, 8-5, 9-6), το Ρέθυμνο μείωσε σε 9-8, με τα Χανιά να μπαίνουν στο 4ο οκτάλεπτο με πλειονέκτημα δύο γκολ (10-8). Το Ρέθυμνο πλησίασε ξανά σε απόσταση ενός γκολ, 11-10 (4:58), όμως τα γκολ από τις Νιαρχάκου και την Παρασκευοπούλου διαμόρφωσαν το τελικό 13-10.

Tα οκτάλεπτα: 2-2, 4-2, 4-4, 3-2

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 3, Κώτσια 2, Πάτερου 4, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Ιγνατίου, Βούλγαρη.

ΝΟ Ρεθύμνου (Γιάννης Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Τρουλάκη, Πίτερς, Ρουσάκη, Φαρμάκη Μαρ. 1, Λιμπιτάκη Στ. 1, Κεχαγιόγλου 1, Λογοθέτη 1, Πέττα 1, Φαρμάκη Ελ. 2, Λιμπιτάκη Αν., Μουλάνε 3, Ανυφαντάκη, Λιμπιτάκη Ευαγ., Χατζημανώλη



Η βαθμολογία (2η αγωνιστική)