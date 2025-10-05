Ο Εθνικός άρχισε νικηφόρα τη Waterpolo League γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Γλυφάδας με 14-9.

Ο αγώνας έγινε στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης και η πειραϊκή ομάδα μετατρέποντας το 2-2 σε 10-2 στις αρχές της 3ης περιόδου, ουσιαστικά εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Για τον Εθνικό τέσσερα γκολ σημείωσε η Τίνα Κοντογιάννη κι άλλα τόσα για τη Γλυφάδα η Αμερικανίδα, Μπρουκ Οτσόα.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 0-2, 2-4, 5-2

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (6/10, 18:30, Mega Play) στο κολυμβητήριο του Λαιμού, με το ντέρμπι ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και στον Ολυμπιακό, λίγα 24ωρα μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στον τελικό του Σούπερ Καπ.

H βαθμολογία

(1η αγωνιστική)