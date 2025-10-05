Εθνικός: Εντυπωσιακή πρεμιέρα κόντρα στη Γλυφάδα στη Waterpolo League γυναικών
Ο Εθνικός μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη Waterpolo League γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της Γλυφάδας με 14-9.
Ο αγώνας έγινε στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης και η πειραϊκή ομάδα μετατρέποντας το 2-2 σε 10-2 στις αρχές της 3ης περιόδου, ουσιαστικά εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα.
Για τον Εθνικό τέσσερα γκολ σημείωσε η Τίνα Κοντογιάννη κι άλλα τόσα για τη Γλυφάδα η Αμερικανίδα, Μπρουκ Οτσόα.
Τα οκτάλεπτα: 2-6, 0-2, 2-4, 5-2
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ
Η 1η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (6/10, 18:30, Mega Play) στο κολυμβητήριο του Λαιμού, με το ντέρμπι ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και στον Ολυμπιακό, λίγα 24ωρα μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στον τελικό του Σούπερ Καπ.
H βαθμολογία
(1η αγωνιστική)
- 1.ΠΑΟΚ 3 (22-11)
- 2.Εθνικός Π. 3 (14-9)
- 3.Άλιμος 3 (11-6)
- 4.Χανιά 3 (10-8)
- 5.ΝΟΠ 3 (12-11)
- 6.Βουλιαγένη 0 (0-0)
- 7.Ολυμπιακός 0 (0-0)
- 8.Ρέθυμνο 0 (11-12)
- 9.ΝΕΠ 0 (8-10)
- 10.Γλυφάδα 0 (9-14)
- 11.Πανιώνιος 0 (6-11)
- 12.ΓΣ Ηλιούπολης 0 (11-22)
