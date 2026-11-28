Η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησαν με εύκολες νίκες στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησαν με άνετες νίκες στη 10η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών κι ανέβηκαν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Βουλιαγμένη με πρώτο σκόρερ τον Μπάμπη Τρούλο με έξι γκολ, νίκησε τη Χίο με 23-14 στον Λαιμό κι έφθασε στους 22β., με τους «μπέμπηδες» να έχουν κι ένα παιχνίδι λιγότερο, με τον ΓΣ Περιστερίου, που θα γίνει στο κολυμβητήριο της Χωράφας στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο Απόλλων Σμύρνης επικρατώντας εκτός έδρας επί της Γλυφάδας με 15-4, έφθασε επίσης στους 22 βαθμούς και τώρα στρέφει την προσοχή του στον εντός έδρας κρίσιμο αγώνα με τη Γεωργιανή Α-Πόλο Σπορτ την Πέμπτη (3/12) για τη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Nίκη μέσα στη βροχή ο ΠΑΟΚ, διπλό ανάσα ο ΓΣ Περιστερίου

Με τον Γιώργο Δερβίση να πετυχαίνει έξι γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ηλυσιακό με 22-14 στο ανοικτό κολυμβητήριο της Νεάπολης, σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από βροχή.

Ο ΓΣ Περιστερίου πανηγύρισε την 3η νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας των Χανίων με 17-12 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Η αθηναϊκή ομάδα πετυχαίνοντας σερί 7-0, προηγήθηκε με 11-3 στο 17ο λεπτό, βάζοντας τις βάσεις για το σημαντικό τρίποντο.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 1-2, 2-5, 1-5.

ΑΝΟ Γλυφάδας (Γιώργος Παπαδόπουλος): Δαμίγος, Ευθυμίου 1, Σιούτης, Λεγάκης, Φρυδάς 1, Ιωάννου, Ματσόνι, Μισεντζής, Προβατάς, Λόπεζ, Σταυρίδης, Ταγρές, Κατσινούλας, Ζαχόπουλος 2, Πιτικάκης

ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 2, Σέρφας, Σάρρος, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 1, Μυρίλος 1, Λοράντος Α. 1, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ. 1, Ζουζούνης 2

Χανιά-ΓΣ Περιστερίου 12-17

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 0-6, 4-4, 5-3

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Καπής, Κόρακας 4, Χατζάκης, Χωματάς, Δήμου 1, Ιβάνοφ 4, Χαριτάκης 1, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης, Βατράι, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης Στ., Σπανδάγος, Κλωθάκης.

ΓΣ Περιστερίου (Κωνσταντίνος Πασλής): Φλέγκας, Αλευράς 1, Σκαρπέλης, Μαραγκουδάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 1, Κουκουμάκης 1, Πρωτοψάλτης 5, Χονδροκούκης, Μπετχαβάς 2, Κανδανολέων 2, Αλευρίδης 3, Γερακούδης, Σέννης, Κρασάκης, Μπραΐμης 1.

Βουλιαγμένη-Χίος 23-14

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 7-4, 7-5.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Πατούνας 1, Μπελέσης, Τρούλος 6, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 2, Σγουρίδης 1, Ν. Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 2, Μαντζουρίδης 5, Παπανικολάου 3, Πηλίχος, Ζουμπουλιάς, Δεληγιάννης.

Χίος (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Ανανίκας, Στάνλεϊ 2, Βάσσος, Χατζής, Τοράκης 3, Γιαννόπουλος 3, Πανταζόπουλος 3, Χατζηγούλας 1, Μ. Αμπαζής, Σαπουνάκης, Τζόνσον, Γρηγοριάδης, Π. Αμπαζής.

ΠΑΟΚ-Ηλυσιακός 22-14

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 3-1, 8-6, 6-4.

ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Π. Προσινικλής 1, Ζαφειρίου, Ν. Προσινικλής, Χρ. Μπιτσάκος 4, Ζαπρής, Δερβίσης 6, Φαν ντερ Βέιντεν 1, Παπαδόπουλος, Κολόμβος 3, Μπόμπος 3, Σπ. Λυκούδης 4, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.

Ηλυσιακός: Μουστάκης, Κατραούρας, Αθ. Λαμπρόπουλος 1, Κουρούπης 1, Γκιτσάκης 3, Φ. Λαμπρόπουλος, Σπηλιόπουλος 1, Μάμμος, Σιαμάς 2, Σφηκάκης 4, Κεχαλάρης 1, Πατσίκας 1, Κωνσταντάς, Μόκκας, Λεμπέσης.

18:00 Π. Φάληρο-Υδραϊκός

21:00 Παναθηναϊκός-Εθνικός



Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 30

2.Βουλιαγμένη 22

3.Απόλλων Σμύρνης 22

4.Πανιώνιος 21

5.Παναθηναϊκός 21

6.ΠΑΟΚ 19

7.Υδραϊκός 15

8.Εθνικός 12

9.ΓΣ Περιστερίου 9*

10.Χίος 7

11.Π. Φάληρο 7

12.Χανιά 7

13.Γλυφάδα 3

14.Ηλυσιακός 1



