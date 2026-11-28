Άνετες νίκες η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης στη Waterpolo League ανδρών
- Nίκη μέσα στη βροχή ο ΠΑΟΚ, διπλό ανάσα ο ΓΣ Περιστερίου
- Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)
Η Βουλιαγμένη και ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησαν με άνετες νίκες στη 10η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών κι ανέβηκαν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η Βουλιαγμένη με πρώτο σκόρερ τον Μπάμπη Τρούλο με έξι γκολ, νίκησε τη Χίο με 23-14 στον Λαιμό κι έφθασε στους 22β., με τους «μπέμπηδες» να έχουν κι ένα παιχνίδι λιγότερο, με τον ΓΣ Περιστερίου, που θα γίνει στο κολυμβητήριο της Χωράφας στις 2 Δεκεμβρίου.
Ο Απόλλων Σμύρνης επικρατώντας εκτός έδρας επί της Γλυφάδας με 15-4, έφθασε επίσης στους 22 βαθμούς και τώρα στρέφει την προσοχή του στον εντός έδρας κρίσιμο αγώνα με τη Γεωργιανή Α-Πόλο Σπορτ την Πέμπτη (3/12) για τη φάση των ομίλων του Euro Cup.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Nίκη μέσα στη βροχή ο ΠΑΟΚ, διπλό ανάσα ο ΓΣ Περιστερίου
Με τον Γιώργο Δερβίση να πετυχαίνει έξι γκολ, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ηλυσιακό με 22-14 στο ανοικτό κολυμβητήριο της Νεάπολης, σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από βροχή.
Ο ΓΣ Περιστερίου πανηγύρισε την 3η νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας των Χανίων με 17-12 στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου. Η αθηναϊκή ομάδα πετυχαίνοντας σερί 7-0, προηγήθηκε με 11-3 στο 17ο λεπτό, βάζοντας τις βάσεις για το σημαντικό τρίποντο.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός-Πανιώνιος 18-11
- Γλυφάδα-Απόλλων Σμύρνης 4-15
Τα οκτάλεπτα: 0-3, 1-2, 2-5, 1-5.
ΑΝΟ Γλυφάδας (Γιώργος Παπαδόπουλος): Δαμίγος, Ευθυμίου 1, Σιούτης, Λεγάκης, Φρυδάς 1, Ιωάννου, Ματσόνι, Μισεντζής, Προβατάς, Λόπεζ, Σταυρίδης, Ταγρές, Κατσινούλας, Ζαχόπουλος 2, Πιτικάκης
ΓΣ Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 2, Σέρφας, Σάρρος, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 1, Μυρίλος 1, Λοράντος Α. 1, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ. 1, Ζουζούνης 2
- Χανιά-ΓΣ Περιστερίου 12-17
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 0-6, 4-4, 5-3
ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Καπής, Κόρακας 4, Χατζάκης, Χωματάς, Δήμου 1, Ιβάνοφ 4, Χαριτάκης 1, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης, Βατράι, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης Στ., Σπανδάγος, Κλωθάκης.
ΓΣ Περιστερίου (Κωνσταντίνος Πασλής): Φλέγκας, Αλευράς 1, Σκαρπέλης, Μαραγκουδάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 1, Κουκουμάκης 1, Πρωτοψάλτης 5, Χονδροκούκης, Μπετχαβάς 2, Κανδανολέων 2, Αλευρίδης 3, Γερακούδης, Σέννης, Κρασάκης, Μπραΐμης 1.
- Βουλιαγμένη-Χίος 23-14
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 7-4, 7-5.
Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Πατούνας 1, Μπελέσης, Τρούλος 6, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 2, Σγουρίδης 1, Ν. Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 2, Μαντζουρίδης 5, Παπανικολάου 3, Πηλίχος, Ζουμπουλιάς, Δεληγιάννης.
Χίος (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Ανανίκας, Στάνλεϊ 2, Βάσσος, Χατζής, Τοράκης 3, Γιαννόπουλος 3, Πανταζόπουλος 3, Χατζηγούλας 1, Μ. Αμπαζής, Σαπουνάκης, Τζόνσον, Γρηγοριάδης, Π. Αμπαζής.
- ΠΑΟΚ-Ηλυσιακός 22-14
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 3-1, 8-6, 6-4.
ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Π. Προσινικλής 1, Ζαφειρίου, Ν. Προσινικλής, Χρ. Μπιτσάκος 4, Ζαπρής, Δερβίσης 6, Φαν ντερ Βέιντεν 1, Παπαδόπουλος, Κολόμβος 3, Μπόμπος 3, Σπ. Λυκούδης 4, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.
Ηλυσιακός: Μουστάκης, Κατραούρας, Αθ. Λαμπρόπουλος 1, Κουρούπης 1, Γκιτσάκης 3, Φ. Λαμπρόπουλος, Σπηλιόπουλος 1, Μάμμος, Σιαμάς 2, Σφηκάκης 4, Κεχαλάρης 1, Πατσίκας 1, Κωνσταντάς, Μόκκας, Λεμπέσης.
- 18:00 Π. Φάληρο-Υδραϊκός
- 21:00 Παναθηναϊκός-Εθνικός
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 30
- 2.Βουλιαγμένη 22
- 3.Απόλλων Σμύρνης 22
- 4.Πανιώνιος 21
- 5.Παναθηναϊκός 21
- 6.ΠΑΟΚ 19
- 7.Υδραϊκός 15
- 8.Εθνικός 12
- 9.ΓΣ Περιστερίου 9*
- 10.Χίος 7
- 11.Π. Φάληρο 7
- 12.Χανιά 7
- 13.Γλυφάδα 3
- 14.Ηλυσιακός 1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.