Eπική τούμπα για φίλη του Ολυμπιακού, όταν ο Άνγκιαλ «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό
Η διπλή προσποίηση και η εκτέλεση από τον Ντάνιελ Άνγκιαλ, έφερε την «έκρηξη» στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.
Ο Ούγγρος αμυντικός με την εκτέλεση έξω από τα έξι μέτρα, έκανε το 14-12 για τον Ολυμπιακό επί του Παναθηναϊκού, δίνοντας προβάδισμα νίκης, 103 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.
Η κάμερα στράφηκε στην κερκίδα, όπου μια φίλη του Ολυμπιακού πανηγύριζε το γκολ, όμως μέσα στην ένταση της στιγμής γλίστρησε, έχασε την ισορροπία της και... χάθηκε από το πλάνο.
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