Eπική τούμπα για φίλη του Ολυμπιακού, όταν ο Άνγκιαλ «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό

Φίλη του Ολυμπιακού πανηγύρισε τόσο έντονα το γκολ του Ντάνιελ Άνγκιαλ απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έχασε την ισορροπία της, σε ένα απρόσμενο στιγμιότυπο στο ντέρμπι της Waterpolo League.

Η διπλή προσποίηση και η εκτέλεση από τον Ντάνιελ Άνγκιαλ, έφερε την «έκρηξη» στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Ο Ούγγρος αμυντικός με την εκτέλεση έξω από τα έξι μέτρα, έκανε το 14-12 για τον Ολυμπιακό επί του Παναθηναϊκού, δίνοντας προβάδισμα νίκης, 103 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.

Η κάμερα στράφηκε στην κερκίδα, όπου μια φίλη του Ολυμπιακού πανηγύριζε το γκολ, όμως μέσα στην ένταση της στιγμής γλίστρησε, έχασε την ισορροπία της και... χάθηκε από το πλάνο.