Η Βουλιαγμένη και ο Παναθηναϊκός θα μετρήσουν δυνάμεις στον Λαιμό και για το Euro Cup, στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής στη στη Waterpolo League ανδρών

Η 3η στροφή της πρώτης φάσης στη Waterpolo League ανδρών περιλαμβάνει ένα ντέρμπι στην ολοκλήρωσή της. Η Βουλιαγμένη θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (19/10, 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) σε αγώνα για τον Α' Όμιλο.

Οι ομάδες προέρχονται από τις νίκες τους στην πρεμιέρα των ομίλων του Εuro Cup και θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους για τη νέα τους συνάντηση στις 13 Νοεμβρίου στο «Σεράφειο», για την 3η αγωνιστική του Euro Cup.

To πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο πρόγραμμα του Σαββάτου, θα φιλοξενηθεί επίσης στο «Σεράφειο», ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον ΠΑΟΚ, για τον Β' Όμιλο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Βαθμολογίες

Σάββατο 18/10

13:00 Κολ. Αντ. Πεπανός: ΝΟ Πατρών - Χανιά (Α΄ Όμιλος)

17:00 Κολ. Εθνικό Πειραιά: Εθνικός – Πανιώνιος (Α΄ Όμιλος)

17:00 Κολ. Ιωνικό Χίος – Π. Φάληρο (Α΄ Όμιλος)

18:00 Κολ. Περιστερίου: ΓΣ Περιστερίου – Ολυμπιακός (Β΄ Όμιλος)

19:00 Κολ. Ηλιούπολης: Υδραϊκός – Λάρισα (Β΄ Όμιλος)

20:30 Κολ. Σεράφειο: Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ (Β΄ Όμιλος)



Κυριακή 19/10

14:30 Κολ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα – ΟΦΘ (Β΄ Όμιλος)

20:00 Κολ. Βουλιαγμένης: Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός (Α' Όμιλος) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ



Οι βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 6 (45-7)

2.Εθνικός 6 (37-25)

3.Βουλιαγμένη 3 (25-16)*

4.Πανιώνιος 3 (32-35)

5.Χανιά 0 (10-15)*

6.Χίος 0 (10-16)*

7.ΝΟΠ 0 (19-47)

8.Π. Φάληρο 0 (3-20)*

*Σε ένα παιχνίδι

Β' Όμιλος

1.Ολυμπιακός 6 (63-11)

2.Απόλλων Σμ. 6 (47-17)

3.ΠΑΟΚ 6 (35-14)

4.ΓΣ Περιστερίου 3 (30-25)

5.Υδραϊκός 3 (23-24)

6.ΟΦΘ 0 (14-43)

7.Γλυφάδα 0 (17-51)

8.Λάρισα 0 (11-55)



Η 4η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών

Σάββατο 18/10

15:00 Πειραιά Εθνικός - Ρέθυμνο

15:00 Ποσειδώνιο ΠΑΟΚ - Βουλιαγμένη

18:15 «Πεπανός» ΝΕΠ - ΝΟΠ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Κυριακή 19/10

13:00 Λαιμού Χανιά-Άλιμος

16:00 Λαιμού Γλυφάδα - Ολυμπιακός

Τετάρτη 22/10