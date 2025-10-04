Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ξεκίνησε τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός στη Waterpolo League, νικώντας με 33-4 τον ΝΟ Λάρισας στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό από την κλήρωση της Waterpolo League έμοιαζε πολύ εύκολη. Αυτό απέδειξε και εντός του τερέν ο πρωταθλητής Ελλάδας, επικρατώντας με σκορ 33-4 του ΝΟ Λάρισας στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας.

Με πολύ καλή άμυνα οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, παίζοντας πολύ καλή άμυνα. Χωρίς να δεχθούν τέρμα πήραν απόσταση ασφαλείας στο ματς (0-8), την οποία διεύρυναν στη συνέχεια με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να διατηρεί ανέπαφη την εστία του (0-18).

Η γηπεδούχος ομάδα βρήκε τα πρώτα της γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» θέλοντας να κάνουν ένα πολύ καλό πρώτο ξεμούδιασμα μεγάλωσαν την απόσταση στο σκορ, πηγαίνοντας στην τέταρτη περίοδο με το +23 (2-25).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης, οι Λαρισαίοι βρήκαν ακόμη ένα γκολ ωστόσο δεν κατάφεραν να μειώσουν τον επιθετικό ρυθμό του Ολυμπιακού. Το 33-4 ήταν το τελικό σκορ του ματς, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κάνουν μία άνετη εκκίνηση στη Waterpolo League.

Τα οκτάλεπτα: 0-8, 0-10, 2-7, 2-8

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ