Ο ΟΦΗ στο νότιο όμιλο και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης στο βόρειο όμιλο πέτυχαν το δύο στα δύο στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών.

O ΟΦΗ και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης ζευγάρωσαν τις νίκες τους στη Waterpolo League 2 το απόγευμα της Κυριακής (29/11).

Με σκόρερ τον Κώστα Ζουράρηστο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, η κρητική ομάδα έκαμψε την αντίσταση του Ιωνικού με 17-16 στο κολυμβητήριο της Νίκαιας και βρέθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου,

Οι άνθρωποι του ΟΦΗ, καταγγέλλουν αντιαθλητικά χτυπήματα στο παιχνίδι, ένα απο τα οποία είχα συνέπεια ο φουνταριστός της ομάδας Χρυσόστομος Βαλαβάνης, να χρειαστεί να κάνει ράμματα στο νοσοκομείο.



Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος με αιχμή τον Στάθη Καραγιάννη (έξι γκολ) επικράτησε της ΝΕ Πατρών με 17-13, στο πλαίσιο του Βορείου Ομίλου.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε ο ΝΓΣ Ηρακλής, που με πρώτους σκόρερ τους Σάλεχ και Μπίμπλια (από έξι γκολ) ξεπέρασε το εμπόδιο του ΟΥΚ Βόλου με 18-13.

«Σεφτέ» στις νίκες για τον ΟΦΘ, ο οποίος ήταν πιο αποτελεσματικός στην τελευταία περίοδο και επιβλήθηκε του ΝΑΟ Κέρκυρας με 14-11.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Νότιος Όμιλος

ΠΕΚΕΒ-Μίλων 16-15

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Νηρέας Γέρακα-ΓΣ Ηλιούπολης 11-11

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΣΚ Ροή-Άγιος Νικόλαος 18-7

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Ιωνικός-ΟΦΗ 16-17

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Βόρειος Όμιλος

ΝΟ Αλεξανδρούπολης - ΝΕΠ 17-13

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Ηρακλής - ΟΥΚ Βόλου 18-13

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΟΦΘ-Κέρκυρα 14-11

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Οι βαθμολογίες

Νότιος Όμιλος

(2η αγωνιστική)

1.ΟΦΗ 6

2.Νηρέας Γέρακα 4

3.ΓΣ Ηλιούπολης 4

4.Ιωνικός 3

5.ΣΚ Ροή3

6.ΠΕΚΕ Βροντάδου 0

7.Μίλων 0

8.Αγιος Νικόλαος 9

Βόρειος Όμιλος

(2η αγωνιστική)