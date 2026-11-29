Waterpolo League 2: Ο ΟΦΗ και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης ζευγάρωσαν τις νίκες τους
O ΟΦΗ και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης ζευγάρωσαν τις νίκες τους στη Waterpolo League 2 το απόγευμα της Κυριακής (29/11).
Με σκόρερ τον Κώστα Ζουράρηστο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, η κρητική ομάδα έκαμψε την αντίσταση του Ιωνικού με 17-16 στο κολυμβητήριο της Νίκαιας και βρέθηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου,
Οι άνθρωποι του ΟΦΗ, καταγγέλλουν αντιαθλητικά χτυπήματα στο παιχνίδι, ένα απο τα οποία είχα συνέπεια ο φουνταριστός της ομάδας Χρυσόστομος Βαλαβάνης, να χρειαστεί να κάνει ράμματα στο νοσοκομείο.
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Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος με αιχμή τον Στάθη Καραγιάννη (έξι γκολ) επικράτησε της ΝΕ Πατρών με 17-13, στο πλαίσιο του Βορείου Ομίλου.
Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε ο ΝΓΣ Ηρακλής, που με πρώτους σκόρερ τους Σάλεχ και Μπίμπλια (από έξι γκολ) ξεπέρασε το εμπόδιο του ΟΥΚ Βόλου με 18-13.
«Σεφτέ» στις νίκες για τον ΟΦΘ, ο οποίος ήταν πιο αποτελεσματικός στην τελευταία περίοδο και επιβλήθηκε του ΝΑΟ Κέρκυρας με 14-11.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Νότιος Όμιλος
- ΠΕΚΕΒ-Μίλων 16-15
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Νηρέας Γέρακα-ΓΣ Ηλιούπολης 11-11
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΣΚ Ροή-Άγιος Νικόλαος 18-7
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Ιωνικός-ΟΦΗ 16-17
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Βόρειος Όμιλος
- ΝΟ Αλεξανδρούπολης - ΝΕΠ 17-13
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Ηρακλής - ΟΥΚ Βόλου 18-13
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΟΦΘ-Κέρκυρα 14-11
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Οι βαθμολογίες
Νότιος Όμιλος
(2η αγωνιστική)
- 1.ΟΦΗ 6
- 2.Νηρέας Γέρακα 4
- 3.ΓΣ Ηλιούπολης 4
- 4.Ιωνικός 3
- 5.ΣΚ Ροή3
- 6.ΠΕΚΕ Βροντάδου 0
- 7.Μίλων 0
- 8.Αγιος Νικόλαος 9
Βόρειος Όμιλος
(2η αγωνιστική)
- 1.ΝΟ Αλεξανδρούπολης 6
- 2.Ηρακλής 4
- 3.ΟΥΚ Βόλου 3
- 4.ΟΦΘ 3
- 5.Κέρκυρα 1
- 6.ΝΟΠ 0
- 7.ΝΕΠ 0
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