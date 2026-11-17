Την Τρίτη (17/11) έγιναν γνωστές οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, Θοδωρή Βλάχου, για το διήμερο καμπ αξιολόγησης στο «Πετρος Καπαγέρωφ» στις 22-23 Νοεμβρίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 20 αθλητές στο διήμερο καμπ αξιολόγησεις στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ», 22 με 23 Νοεμβρίου, εν όψει της τελικής επιλογής για τα προκριματικά του World Cup στην Κωνσταντινούπολη (11-16/1/2027).

Οι εκλεκτοί που θα παρουσιαστούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 το πρωί στον Πειραιά είναι οι:

Απόλλων Σμύρνης

Νικόλας Γαρδίκας

Χρήστος Λασκαρίδης

Νίκος Μητράκης

Βουλιαγμένη

Μανώλης Ανδρεάδης

Νίκος Καστρινάκης

Ολυμπιακός

Ιωάννης Αλαφραγκής

Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς

Νίκος Γκίλλας

Αλέξανδρος Παπαναστασίου

Βαγγέλης Πούρος

Σεμίρ Σπάχιτς

Παναγιώτης Τζωρτζάτος

Παναθηναϊκός

Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης

Στάθης Καλογερόπουλος

Δημήτρης Νικολαΐδης

Νίκος Παπανικολάου

Δημήτρης Σκουμπάκης

Αριστείδης Χαλύβόπουλος

Φερενσβάρος