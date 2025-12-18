Ο Γιώργος Αγγελάκης με το έργο του «Aπόλλων Σμύρνης Η Ιστορία του Συλλόγου 1891-1922» μάς ταξιδεύει στα χρόνια γέννησης και στα πρώτα βήματα του Συλλόγου στη Σμύρνη.

Η αθλητική βιβλιογραφία συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές εργασίες, σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το βιβλίο του Γιώργου Αγγελάκη, «Απόλλων Σμύρνης: Η ιστορία του Συλλόγου 1891-1922».

Η παρουσίασή του έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (17/12) στην κατάμεστη αίθουσα τροπαίων του γηπέδου «Γεώργιος Καμάρας», σε μια εκδήλωση με άρωμα Σμύρνης, τον τόπο, την πόλη που γεννήθηκε ο Απόλλων, αρχικά ως Φιλαρμονικός Σύλλογος Απόλλων.

Δεν χρειάζεται κάποιος αν είναι φίλος του Απόλλωνα ή να έχει προσφυγικές καταβολές για να διαβάσει το δημιούργημα του Γιώργου Αγγελάκη, νυν εφόρου του τμήματος της ομάδας υδατοσφαίρισης.

Πρόκειται για ένα οδοιπορικό, στο οποίο προβάλλονται όψεις και άγνωστες πτυχές από την κοινωνική και αθλητική δραστηριότητα του σωματείου, αλλά και οι σχέσεις του, τα δίκτυα, οι συμμαχίες και οι αντιπαλότητές του, με τα ανταγωνιστικά γυμναστικά και αθλητικά σωματεία, εντός και εκτός Σμύρνης και κυρίως τον Πανιώνιο.

Παράλληλα, διερευνάται η ταυτότητα ηγετικών μελών του σωματείου, η ιδεολογία και η ένταξή τους σε ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά δίκτυα, καθώς και ο ρόλος του συλλόγου ως φορέα του ελληνικού αλυτρωτισμού.

Προβάλλεται η πορεία μιας κοινότητας ανθρώπων, οι οποίοι έδρασαν μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο μεταίχμιο κοσμοπολιτισμού και ανταγωνιστικών εθνικισμών. Το βιβλίο αυτό συμβάλλει έτσι στην ανάδειξη της αθλητικής, πολιτιστικής και εθνικής δράση του Απόλλωνος, ο οποίος αποτέλεσε ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης, από την ίδρυσή του έως τις ημέρες της προσφυγιάς και την ανασυγκρότησή του στην Αθήνα.

«Καθώς φαίνεται ήθελα να διαβάσω περισσότερα πράγματα για τον Απόλλωνα στη Σμύρνη, μέχρι που κατάλαβα ότι μπορούσα να γράψω αυτό που ήθελα να διαβάσω» είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Γιώργος Αγγελάκης, που κατέληξε λέγοντας:

«Η προσπάθεια αυτή δεν κοιτάζει μόνο στο παρελθόν, δεν φιλοδοξεί, δηλαδή, να αναδείξει μόνο το τεράστιο ιστορικό κεφάλαιο που διαθέτει αυτός ο Σύλλογος. Κοιτάζει το σήμερα, αλλά και το αύριο. Αν η ανάδειξη αυτού του ιστορικού κεφαλαίου εμπνεύσει και κινητοποιήσει έστω και έναν άνθρωπο, ώστε να πλαισιώσει αυτόν τον Σύλλογο, τότε θεωρώ ότι το βιβλίο θα έχει εκπληρώσει τον στόχο του και θα έχει φτάσει στον προορισμό του, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως η ιστορία συνεχίζεται και γράφεται κάθε μέρα».

Στην παρουσίαση του βιβλίου το «παρών» έδωσαν φίλαθλοι, οργανωμένοι οπαδοί, σύσσωμη η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης, η διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου, πρώην μέλη του ΔΣ όπως ο πρόεδρος Παναγιώτης Καταβέλος, ο πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων, Γιώργος Αρχοντάκης, συγγραφείς, οι Πόλυς, Γιώργος και Ζάχος Αφρουδάκης, ο πρώην πρόεδρος της Super League, Γιώργος Στράτος, αλλά και ο χορηγός του τμήματος υδατοσφαίρισης, Σταμάτης Βελλής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου και διοικητικός ηγέτης του τμήματος υδατοσφαίρισης, Γιώργος Αφρουδάκης, «η περιουσία του Απόλλωνα είναι η ιστορία του» και σπουδαία κομμάτια αυτής, στη γενέτειρα, τη «μάνα Σμύρνη», είδαμε να ξετυλίγονται χθες, με τις αναφορές στα όσα περιλαμβάνονται στο σπουδαίο έργο του Γιώργου Αγγελάκη, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μπαλτά.



Την εκδήλωση προλόγισε ο νυν πρόεδρος του ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, Σπύρος Μίντζης, ενώ την παρουσίαση συντόνισε εξαιρετικά ο συγγραφέας, εκπαιδευτικός και Διδάκτωρ ιστορίας, Ανδρέας Μπαλτάς, που επισήμανε πως το «έργο του Γιώργου Αγγελάκη φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ιστορία του Απόλλωνα, αλλά και την ιστορία του νεότερου ελληνικού αθλητισμού».

Για το βιβλίο μίλησε ακόμη, η Βασιλική Τζαχρίστα, υπεύθυνη του ιστορικού αρχείου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η πρώτη που είχε λάβει στα χέρια της το – αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας – σύγγραμμα του Γιώργου Αγγελάκη, προτρέποντάς τον να προβεί σε έκδοση.

Το βιβλίο μπορεί όποιος ενδιαφερόμενος να το προμηθευτεί από τα κεντρικά βιβλιοπωλεία Ιανός και Πολιτεία, αλλά και τα ηλεκτρονικά καταστήματά τους στους παρακάτω συνδέσμους (ΕΔΩ και ΕΔΩ).