Η Κύπρος παρέμεινε χωρίς βαθμό στον 1ο Όμιλο των προκριματικών του Euro 2023, καθώς έχασε με 4-0 στη Γεωργία και έφτασε τις επτά ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Σκόραρε ο Λέβαν Σενγκέλια του Παναιτωλικού.

Η αποκλεισμένη Κύπρος δεν κατάφερε ούτε τώρα να κάνει βαθμολογικό σεφτέ στον 1ο Όμιλο των προκριματικών του Euro 2024, καθώς ηττήθηκε με 4-0 στη Γεωργία και παρέμεινε στο μηδέν μετά από επτά αγωνιστικές. Πρωταγωνιστής ο σταρ της Νάπολι, Κβίτσα Κβαρατσχέλια με γκολ και ασίστ. Βασικός για την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια ο Ανδρέας Καρώ του ΟΦΗ, πέρασε ως αλλαγή για τους γηπεδούχους ο Λέβαν Σενγκέλια του Παναιτωλικού και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα.

LEVAN SHENGELIA WITH A SUPERB FINISH FOR THE THIRD!!!

KHVICHA KVARATSKHELIA 🇬🇪(2001) WITH THE ASSIST!

