Ο Ταντέι Πογκάτσαρ πήγαινε για το τριπλό Grand Tour, οδηγώντας το Vuelta a Espana, όμως μια πέτρα στο οδόστρωμα έφερε πτώση, κάταγμα κλείδας και δραματικό τέλος στην προσπάθειά του.

Ο Ταντέι Πογκάτσαρ με τις πέντε νίκες του στο Tour de France και τη μια στον Giro d’Italia το 2024, ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά και στον Γύρο Ισπανίας ( Vuelta a Espana), προκειμένου να φθάσει στο λεγόμενο τριπλό Grand Tour.

Όλα πήγαιναν καλά για τον 27χρονο Σλοβένο αναβάτη της UAE Team Emirates στον Vuelta a Espana, μετά τα πρώτα επτά ετάπ, ήταν σταθερά στην 1η θέση της γενικής κατάταξης και φορούσε την κόκκινη φανέλα, έχοντας διαφορά τριών λεπτών και 50 δευτερολέπτων από τον Ισπανό, Ένρικ Μας (Movistar Team).

Όμως το απρόοπτο για τον Πογκάτσαρ παραμόνευε στο 8ο ετάπ το Σάββατο (29/8), συγκεκριμένα 33 χλμ. πριν από την ολοκλήρωσή του, ο Σλοβένος πάτησε μια πέτρα που βρισκόταν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του ποδηλάτου, να έχει άσχημη πτώση, τελειώνοντας με δραματικό τρόπο την παρουσία του στο Γύρο Ισπανίας.

Una piedra en el camino truncó el de Tadej Pogacar.



Así fue la caída del esloveno que provocó su abandono en La Vuelta captado desde nuestra cámara de TVE. #lavuelta26 #vueltaRTVE29a pic.twitter.com/XeSYm4U9AP August 29, 2026

Με βάση το ιατρικό ανακοινωθέν ο Πογκάτσαρ υπέστη διάσειση, κάταγμα στην αριστερή κλείδα, κάταγμα αυχενικού σπονδύλου (C7) και πολλαπλές εκδορές.

Ο Πογκάτσαρ παραμένει υπό ιατρική φροντίδα της και απαιτείται χειρουργική επέμβαση στην κλείδα κι αναμένεται να γίνει τα επόμενα 24ωρα.

Μια τυπική ανάρρωση για ένα μετατοπισμένο κάταγμα κλείδας σε ποδηλάτες υψηλού επιπέδου διαρκεί αρκετές εβδομάδες, αντίθετα το σταθερό κάταγμα (C7), δεν φαίνεται να απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

#VueltaRTVE29a | El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



Los detalles, en @teledeporte

pic.twitter.com/b32HFBsAYw — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 29, 2026

Όλα τα παραπάνω σημαίνουν για τον Πογκάτσαρ, ότι δεν θα έχει την ευκαιρία στα τέλη του Σεπτεμβρίου να υπερασπιστεί στο Μόντρεαλ τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Να σημειωθεί ότι μετά το τέλος του ετάπ και την αποχώρηση του Μπογκάτσαρ, ο Ένρικ Μας έγινε ο νέος κάτοχος της κόκκινης φανέλας του αγώνα, όμως ο Ισπανός ποδηλάτης δεν τη φόρεσε, σε μια κίνηση σεβασμού απέναντι σε ένα σταρ του παγκόσμιου αθλητισμού.