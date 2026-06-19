Η καρδιά του Tour de France χτυπά ξανά στη Σπάρτη με το L' Étape Greece

Η κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση επιστρέφει την Κυριακή 4 Απριλίου 2027 για 5η συνεχόμενη χρονιά, φέρνοντας ξανά τη Λακωνία στο διεθνές προσκήνιο της ποδηλασίας.

Το L’Étape Greece by Tour de France, ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας που φέρνει στην Ελλάδα την εμπειρία και το αγωνιστικό πνεύμα της πιο αναγνωρίσιμης διοργάνωσης της παγκόσμιας ποδηλασίας του Γύρου της Γαλλίας, επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά, την Κυριακή 4 Απριλίου 2027, και για 2η φορά στη Σπάρτη, τοποθετώντας ξανά τη Λακωνία στο διεθνές ποδηλατικό προσκήνιο.

Ο θεσμός πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelόsophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Δήμου Σπάρτης, με την υποστήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας στον χάρτη των μεγάλων διεθνών ποδηλατικών διοργανώσεων.

Κάτω από τη σκιά του Ταΰγετου και με φόντο τη Γη των 300, το L’Étape Greece by Tour de France καλεί ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να πάρουν εκκίνηση και να τερματίσουν μπροστά στο Άγαλμα του Λεωνίδα. Μέσα από μία διαδρομή, όπου η ιστορική κληρονομιά της Σπάρτης συναντά το πνεύμα του Tour de France και κάθε χιλιόμετρο γίνεται για κάθε αθλητή μια δοκιμασία αντοχής, θέλησης και χαρακτήρα.

Με τη δυναμική της περσινής επιτυχημένης διοργάνωσης, που προσέλκυσε περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες, το L’Étape Greece by Tour de France 2027 φιλοδοξεί να υποδεχθεί στη Σπάρτη ακόμη περισσότερους αθλητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Στην καρδιά της ποδηλατικής εμπειρίας βρίσκονται δύο διαδρομές που απευθύνονται τόσο σε έμπειρους όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές και ανοίγουν τον δρόμο της πρόκρισης στο παγκόσμιο L’Etape du Tour de France 2027.

Η μεγάλη διαδρομή, The Race, που εκτείνεται σε 140 χιλιόμετρα με 1.700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς και απευθύνεται σε ποδηλάτες που αναζητούν ένα απαιτητικό αγωνιστικό τερέν. Η δεύτερη, The Ride, μήκους 67 χιλιομέτρων με 1.250 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, προσφέρει μια πιο προσιτή αλλά εξίσου δυνατή εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν τον παλμό του Tour de France.

Το L’Étape Greece by Tour de France δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια ολοκληρωμένη αθλητική διοργάνωση διεθνών προδιαγραφών, που φέρνει κοντά την αγωνιστική πρόκληση, τον ποδηλατικό τουρισμό και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας μέσα από έναν θεσμό παγκόσμιας αναγνώρισης.

Οι εγγραφές στην προνομιακή τιμή των EARLY BIKING BIRDS έχουν ήδη ανοίξει! Κάνετε τώρα την εγγραφή σας ΕΔΩ.

Η ποδηλατική δράση της ευΖΗΝ feelόsophy δεν σταματά εδώ. Μέσα στο επόμενο διάστημα ετοιμάζεται μια ακόμη μεγάλη ανακοίνωση για τους λάτρεις της ατομικής χρονομέτρησης, σύντομα όλες οι λεπτομέρειες.

Μείνετε σε επαφή με τα νέα του L’Étape Greece by Tour de France στα παρακάτω κανάλια:



Σχετικά με την ευZHN feelόsophy

H EY ZHN Greece μετονομάστηκε πρόσφατα σε ευZHN feelόsophy, ένα όνομα που κρύβει μέσα του όλη τη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρείας: τη δημιουργία έντονων συναισθημάτων και την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών κορυφαίας ποιότητας, που έχουν πάντα στο κέντρο τους το ευ ζην.

Από το 1991, η ευZHN feelόsophy σχεδιάζει και διοργανώνει εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια, team building activities και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα και να συστήσει στην παγκόσμια κοινότητα τις φυσικές ομορφιές, αλλά και τον ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας. Από το 2018, στην εταιρεία λειτουργεί και Αθλητικό Τμήμα, το οποίο διοργανώνει παγκόσμιες αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους, όπως το IRONMAN® 70.3® Greece, το L'Etape Greece by Tour de France, το B2Run Aθens, UTMB Greece, SWIM Grand Prix Mykonos Greece και TT Cycling Series, οι οποίες όχι μόνο προωθούν το αθλητικό ιδεώδες και την ελληνική φιλοξενία, αλλά παράλληλα ενισχύουν το ρεύμα του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Από το 2020, στην εταιρεία λειτουργεί, επίσης, και Τμήμα Αναψυχής (Leisure), το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σε απαιτητικούς και εναλλακτικούς ταξιδιώτες που θέλουν να εξερευνήσουν την Ελλάδα από μία διαφορετική σκοπιά.

