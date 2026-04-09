Πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στην οροφή του Ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν τραυματίες.

Τρομακτική πυρκαγιά ξέσπασε στο Ολυμπιακό Πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ποδηλατοδρόμιο, καθώς η οροφή του καταστράφηκε ολοσχερώς. Περίπου 80 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 20 πυροσβεστικών οχημάτων, επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το ποδηλατοδρόμιο έγινε παρανάλωμα του πυρός, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το BBC, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε άλλα τμήματα του Ολυμπιακού συγκροτήματος, ενώ το ευχάριστο είναι πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Μεγάλης Τετάρτης, με ισχυρές δυνάμεις να δίνουν μάχη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του χώρου. Παράλληλα, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την προστασία των εκθεμάτων του Ολυμπιακού Μουσείου που στεγάζεται στο ποδηλατοδρόμιο.

Un incendie majeur à Rio de Janeiro a presque détruit le vélodrome utilisé lors des Jeux olympiques d'été de 2016



Des images montrent que le toit de l'arène a été complètement brûlé, tandis que les pompiers ont indiqué qu'une partie de l'intérieur a été sauvée avec succès. pic.twitter.com/jIL6W98xLu — - Le Direct Info (@LeDirectInfo) April 9, 2026

Αν και η οροφή υπέστη σοβαρές ζημιές, η αγωνιστική πίστα δεν επηρεάστηκε. Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι η πίστα παραμένει άθικτη και σε καλή κατάσταση, αν και θα χρειαστεί καθαρισμός και εργασίες συντήρησης πριν επαναλειτουργήσει το ποδηλατοδρόμιο.

Το ποδηλατοδρόμιο φιλοξενεί επίσης το Ολυμπιακό Μουσείο, όπου εκτίθενται σημαντικά αντικείμενα από τους Αγώνες, όπως η Ολυμπιακή δάδα και μετάλλια. Δεν είναι η πρώτη φορά που η εγκατάσταση πλήττεται από πυρκαγιά. Το 2017 είχαν σημειωθεί δύο παρόμοια περιστατικά στην οροφή, τα οποία αποδόθηκαν σε φλεγόμενα φαναράκια που έπεσαν πάνω στην κατασκευή, προκαλώντας τότε μικρότερης έκτασης ζημιές.

