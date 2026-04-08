L’ Etape Greece presented by Skoda 2026: Όταν το Tour de France συνάντησε τον Λεωνίδα

Ένα ποδηλατικό event παγκόσμιας εμβέλειας, στην καρδιά του πλέον φιλαθλητικού πνεύματος της Αρχαίας Ελλάδας. Η Σπάρτη και το άγαλμα του Λεωνίδα έγιναν η αρχή και το τέλος του L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026, σε μια θριαμβευτική συνύπαρξη.

Η Αρχαία Σπάρτη παραμένει δεκάδες αιώνες μετά την ύπαρξή της, ένα διεθνές υπόδειγμα πολιτισμού με έμβλημα την πειθαρχία, τον αθλητισμό και την αγωγή. Η κορωνίδα της σκληραγωγίας και της σωματικής άσκησης, μία διαρκής υπενθύμιση στην αξία της προετοιμασίας και της ευζωίας.

Οι αναφορές και οι θρύλοι για το εύρος της κληρονομιάς της, δεν έχουν τέλος. Αυτή τη φορά, όμως, το ιστορικό υπόβαθρο δεν ήταν στο επίκεντρο, αλλά στο ‘’background’’ μιας ζωντανής, ενεργής και διεθνούς απήχησης διοργάνωσης, που έφερε την αύρα του πιο φημισμένου ποδηλατικού γύρου παγκοσμίως, στα μέτρα και τις περιοχές της Πελοποννήσου και της φημισμένης πατρίδας των Σπαρτιατών.

Είχαμε την τύχη να βρεθούμε να ζήσουμε από κοντά το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda το περασμένο Σάββατο (4/4). Μία διοργάνωση που κουβαλά το ειδικό βάρος του brand που λέγεται ‘’Tour de France’’, η οποία λειτούργησε ως μια ζωντανή απόδειξη πως οι εμπειρίες και τα μεγάλα γεγονότα μπορούν να δώσουν νέα διάσταση ακόμα και σε πόλεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το παρελθόν τους.

Μετά από σερί παρουσίες στην Αρχαία Ολυμπία, το φετινό L’ Etape Greece, το οποίο έχει φέρει στη χώρα μας εδώ και χρόνια και διοργάνωσε η ευΖΗΝ feelosophy με την μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμου Σπάρτης και τη στήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας και με μεγάλο χορηγό τη Skoda, έσπασε όλα τα κοντέρ σε επίπεδο συμμετοχής, με πάνω από 2.000 ποδηλάτες από όλο τον κόσμο να δίνουν το παρών στη Σπάρτη για τους 3 αγώνες: The Race (140 χλμ.), The Ride (67 χλμ.) και Fun Ride (15 χλμ.).

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχαήλ Βακαλόπουλος, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelosophy, Θανάσης Παπαδημητρίου και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, λίγο μετά την έναρξη των αγώνων.

Κι αν ο καιρός έδειχνε όλη την εβδομάδα πως θα δυσχεράνει το έργο των ποδηλατών και της διοργάνωσης, τελικά αποδείχθηκε σύμμαχος για μια μοναδική αθλητική εμπειρία που απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.

Η διαδρομή που έκλεψε τις εντυπώσεις και οι νικητές

Τόσο οι Έλληνες αθλητές όσο και οι ξένοι ποδηλάτες που συμμετείχαν, έδωσαν έμφαση στις δηλώσεις τους στις ιδιαιτερότητες, τις τεχνικές απαιτήσεις και την ομορφιά της διαδρομής των The Race και The Ride.

Τα υψομετρικά χαρακτηριστικά και τα ανηφορικά διαστήματα αποτέλεσαν έξτρα κίνητρο και μια κοινή δυσκολία για όσους συμμετείχαν, αλλά και μια κοινή παραδοχή στο τέλος πως αυτή η κούρσα είχε κάτι το ξεχωριστό.

Η διαδρομή περιλάμβανε εικόνες κάθε λογής: από τον επιβλητικό Ταΰγετο και τις χιονισμένες κορυφές του, μέχρι τον εμβληματικό Μυστρά, ενώ η γραμμή της αφετηρίας και του τερματισμού οριοθετήθηκε στο σήμα-κατατεθέν του κέντρου της πόλης, το άγαλμα του Λεωνίδα.

Τη διαδρομή επιμελήθηκαν ο Θανάσης Παπαδημητρίους (πρόεδρος και ιδρυτής της ευZHN feelosophy) μαζί με τον Race Director Βλαδίμηρο Πέτσα που έχει φάει με το... κουτάλι τους ποδηλατικούς αγώνες με πάνω από 460 στο ενεργητικό του μεταξύ των οποίων και Ολυμπιακοί Αγώνες, και τον Operations Director, Ζαχαρία Αντωνιάδη, ο οποίος συντόνισε όλες τις απαραίτητες ομάδες για να κυλήσει ομαλά ο αγώνας. Όπως και έγινε.

Στη μεγάλη διαδρομή The Race (140χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, πρώτος τερμάτισε ο Νικηφόρος Αρβανίτου της Skoda Cycling Team με χρόνο 03:39:31, κερδίζοντας τη διάσημη κίτρινη φανέλα (jersey) του Tour de France, ενώ ακολούθησαν ο Μιχάλης Διαμαντάκης στη 2η θέση (03:42:28) και ο Ruel Quentin (FR) στην 3η θέση (03:47:21).

Στην κατηγορία των γυναικών, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Βαρβάρα Φασόη της Skoda Cycling Team με χρόνο 03:56:31, στο 2ο η Γαλλίδα, Rochard Noemie (04:05:04) και στο 3ο η Βρετανή, Alexandra Dinsdale (04:35:34).

Μεγάλος χορηγός του L’ Etape Greece by Tour de France 2026 ήταν η Skoda, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά και διαχρονική της σχέση με τον Γύρο της Γαλλίας, συμμετείχε για 4η συνεχή χρονιά ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner, δίνοντας δυναμικό «παρών» σε κάθε πτυχή της διοργάνωσης.

Η λάμψη του Tour de France και ο οδηγός για το μέλλον

Το L’ Etape Greece της Σπάρτης κατάφερε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αίσθηση πως ο αθλητικός τουρισμός ήρθε για να μείνει. Ένας ποδηλατικός αγώνας με τη λάμψη της κορυφαίας σφραγίδας του αθλήματος παγκοσμίως, εκτός από το ότι τοποθετεί τη χώρα μας στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας, ανοίγει νέους ορίζοντες και θέτει νέα στάνταρ για τη διεξαγωγή περαιτέρω διοργανώσεων στο μέλλον

Ο Θανάσης Παπαδημητρίου, πρόεδρος και ιδρυτής της ευΖΗΝ feelosophy που διοργανώνει το L’ Etape Greece, δήλωσε στο Gazzetta:



«Το L’ Etape είναι ένα προϊόν της ASO που κάνει το Tour de France. Έχει φτιάξει αυτή την ευκαιρία να προσομοιώνει το διεθνές πασίγνωστο Tour de France για τους ερασιτεχνες και ιδιώτες ποδηλάτες. Δηλαδή τους δίνει μέσα από αυτόν τον αγώνα την αίσθηση και την εμπειρία που έχουν οι επαγγελματίες ποδηλάτες στην Γαλλία. Αυτή η ευκαιρία είναι πραγματικά μοναδική. Προφανώς είναι ένας ποδηλατικός αγώνας αλλά το επίπεδο ποιότητας, οι προδιαγραφές, η ασφάλεια, οι σταθμοί ανεφοδιασμού, το πως ξεκινάς, είναι κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο τους Ελλήνες αλλά και πολλούς ξένους και φέτος είχαμε άλλο ένα ρεκόρ συμμετοχής ξένων, στο 15-17%, ήρθαν από περίπου 30 χώρες, ακόμα και από τις Φιλιππίνες για να συμμετάσχουν, το οποίο κάτι μας δείχνει.

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelosophy, Θανάσης Παπαδημητρίου

Αυτό είναι μια τάση του αθλητικού τουρισμού την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και 8 χρόνια περίπου και είναι ανοδική, έχει τεράστια περιθώρια. Και εάν βοηθηθούμε σαν ιδιωτικός φορέας και από το δημόσιο και από τις περιφέρειες και από τους δήμους και από τους χορηγούς προφανώς, θα φτάσουμε σε επίπεδα που θα είναι εκπληκτικά».