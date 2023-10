Ο Βασίλης Αναστόπουλος αναλαμβάνει καίριο πόστο στην σπουδαία ομάδα της Αστάνα ως αρχιπροπονητής του Μαρκ Κάβεντις!

Σπουδαία… προπονητική μεταγραφή για την ελληνική ποδηλασία καθώς από σήμερα ο Βασίλης Αναστόπουλος είναι ο νέος αρχιπροπονητής της ομάδας της Αστάνα, στην οποία ανήκει ο Μαρκ Κάβεντις!

Μετά από 4 χρόνια στην Σούνταλ πάει σε μία τοπ ομάδα η οποία θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες του παρελθόντος και δίνει τα… κλειδιά στον Αναστόπουλο να την οδηγήσει εκεί.

«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι μέλος στην ομάδα της Αστάνα, μια από τις πιο διάσημες στο WorldTour. Όταν ο Αλεξάντρ Βινοκούροφ μου παρουσίασε το όραμά του για το μέλλον και μου ζήτησε να είμαι μέρος του, δεν δίστασα να αδράξω την ευκαιρία. Ανυπομονώ να δουλέψω με την ομάδα και να έχω εξαιρετικά αποτελέσματα», είπε ο Βασίλης Αναστόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις.

Goodbye #TheWolfpack, thank you for everything. And from now on, good morning @AstanaQazTeam https://t.co/7fRNE7W5Yu pic.twitter.com/q51xvFkYFo