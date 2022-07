Ο Γιόνας Βίνγκεγκραντ από το 20ό ετάπ και τον αγώνα ταχύτητας άνοιξε τη διαφορά του από τον Ταντέι Πογκοτσάρ στα 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα και ο Δανός στο τελευταίο ετάπ στο Παρίσι θα γιορτάσει τον θρίαμβό του στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας,

Ο Γιόνας Βίνγκεγκραντ έκανε το καθοριστικό βήμα το Σάββατο (23/7) για να είναι ο τελικός θριαμβευτής του Ποδηλατικού Γύρους Γαλλίας και να γίνει ο δεύτερος Δανός που νικά στον κορυφαία αγώνα της ποδηλασίας μετά τον Μπγιάρνε Ρίις το 1996.

Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στο 20ό ετάπ και στον αγώνα ταχύτητας των 40,7 χλμ. που εξελίχθηκε σε θρίαμβο για την ολλανδική ομάδα της Jumbo-Visma.

@WoutvanAert took the stage, and Jonas Vingegaard the #TDF2022.



It was a final TT to crown @JumboVismaRoad's Tour triumphs!



Here are the highlights of the 20th stage pic.twitter.com/NYeIzLuFmO