Ο Αμερικάνος πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, λάτρης της ποδηλασίας, θα βρεθεί στο Ηράκλειο για την επίσημη παρουσίαση των 20 ομάδων που θα πάρουν μέρος στο ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας.

Ο Τζέφρι Πάιατ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα ενέργειας, θα παραστεί στη σημερινή (27/4) τελετή έναρξης-παρουσίασης των ομάδων του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου στην προβλήτα του Μικρού Κούλες στο Ηράκλειο, καλεσμένος του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.



Ο Πάιατ, γνωστός για την αγάπη του στην ποδηλασία, έχει ποδηλατήσει με τον Υφυπουργό Αθλητισμού σε χαλαρές διαδρομές στην Αττική και έχει στηρίξει το μεγάλο εγχείρημα της της αναβίωσης της διοργάνωσης του Γύρου με θερμά λόγια.

Στο Μικρό Κούλες, σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες στο Ηράκλειο, έχει στηθεί ένα εντυπωσιακό stage όπου στις 5 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση των 20 Εθνικών και Επαγγελματικών ομάδων του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου και των 139 διεθνούς φήμης αθλητών.



Η λαμπερή παρουσίαση των ομάδων, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από την Τηλεόραση CRETA, προαναγγέλλει την αυριανή εκκίνηση (12 μ.μ.) του λαμπερού πελοτόν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (Λίντο), μπροστά από το Παγκρήτιο στάδιο, για το 1ο ετάπ προς τα Χανιά.



Σε live streaming η παρουσίαση και από την επίσημη σελίδα της διοργάνωσης www.hellas-tour.gr όπως και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Ο μεγάλος ελληνικός Γύρος, επιστρέφει έπειτα από δέκα χρόνια αδράνειας με ένα πελοτόν, που όμοιό του δεν έχουν ξαναδεί οι φίλοι του αθλήματος. Στόχος να φτάσει σε λάμψη μεγάλες αντίστοιχες διοργανώσεις και να γίνει ένας ετήσιος θεσμός που θα δώσει ώθηση στο άθλημα της ποδηλασίας αλλά και θα βοηθήσει σημαντικά τις περιοχές να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν την τουριστική τους περίοδο



Ποδηλατική νύχτα στον Άγιο Νικόλαο, η σκυτάλη στο Ηράκλειο



Ο ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους νέους ποδηλάτες στην άσφαλτο, εμπεδώνοντας μία σύγχρονη οδηγική συμπεριφορά και να καταστήσει την Ελλάδα χώρα και αθλητικού τουρισμού.



Τη Δευτέρα του Πάσχα, η επίσημη έναρξη των παράλληλων δράσεων έγινε στον Άγιο Νικόλαο και τη Νεάπολη Λασιθίου, με πλήθος συμμετοχών και εκατοντάδες κόσμου να κατακλύζει την πανέμορφη Λίμνη μίας εκ των μοναδικότερων σε ομορφιά πόλεων της Ελλάδας.





Η Cycling Greece, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έχουν προγραμματίσει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις (περισσότερες από 160 σε όλους τους Δήμους απ’ όπου θα διέλθει ο Γύρος), αφιερωμένες και στην μνήμη της αδικοχαμένης πρωταθλήτριας Δήμητρας Ιορδανίδου, η οποία έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα ενώ ποδηλατούσε!



Στο πλαίσιο αυτό και το Ηράκλειο έχει από σήμερα ολοήμερες εκδηλώσεις για όλους, μία ξεχωριστή γιορτή με αρκετά δρώμενα, αγώνες και διασκεδαστικές εκπλήξεις, έχει ήδη ξεκινήσει σε όλες τις πόλεις που περνάνε οι ποδηλάτες.



Στις 11:00 το πρωί μια ξεχωριστή παρουσίαση με την επωνυμία «Ποδηλατώ με ασφάλεια στο Ηράκλειο» που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα που αφορούν την οδηγική συμπεριφορά και ασφάλεια.



Δωρεάν μαθήματα Α βοηθειών by safe in sports από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 16:00 το απόγευμα



Οι λιλιπούτειοι ποδηλάτες θα μπορούν να εξασκηθούν στην «ΠΙΣΤΑ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ HERO 2030» και να γίνουν οι ποδηλάτες Ήρωες που θα σώσουν τον κόσμο! Μια δράση αφιερωμένη στους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Όπου νικητές, είναι όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην δεξιοτεχνία, και ως ανταμοιβή λαμβάνουν Δίπλωμα και αριθμό ποδηλάτου, προκειμένου να θυμούνται την συμμετοχή τους.



Με την HERO 2030, θα υπάρχει και μία lite αγωνιστική δοκιμασία που ονομάζεται open baby snake race. Ευπρόσδεκτα όλα τα παιδιά με τα ποδήλατά τους, το κράνος, και την καλή τους διάθεση, για να πάρουν την πρώτη τους γεύση, από την αγωνιστική ποδηλασία.



Εναλλακτική δράση διοργανώνει και ο Δήμος Ηρακλείου με την Ποδηλατοβόλτα «Ποδηλατώ «Γνωρίζω το Ηράκλειο & Παρκάρω και Ποδηλατώ στο Δημαρχείο».



Την παράσταση αναμένεται να κλέψει η βιωματική δράση αθλητών ΑΜΕΑ η οποία θα λάβει χώρα στις 12:00 το μεσημέρι, καθώς αναδεικνύει την υπομονή αλλά και την επιμονή αθλητών ΑΜΕΑ οι οποίοι καταφέρνουν να φτάσουν στην «κορυφή» οδηγώντας την ζωή τους εκεί που ονειρεύτηκαν!



Οι παρευρισκόμενοι στον χώρο των Παράλληλων Εκδηλώσεων του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε όλα τα fan zonesγια την ηλεκτροκίνηση μέσα από την ενότητα «Γνωρίζω την Ηλεκτροκίνηση by Kωτσόβολος!



Τέλος μία πολύ σημαντική ποδηλατική συνάντηση με νεαρούς ποδηλάτες απ’ όλον τον κόσμο αναβιώνει αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο (26-28/4) στο πλαίσιο του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου και είναι οι Διεθνείς Μέρες Νεολαίας, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Πρόκειται για μία διεθνή διοργάνωση που έχει και την… υπογραφή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.