Tour de France: Συνελήφθη η γυναίκα που προκάλεσε την καραμπόλα (vid)

Μετά από αναζήτηση ημερών η γυναίκα που προκάλεσε καραμπόλα στο Tour De France είναι στα χέρια της αστυνομίας.

Στα χέρια της αστυνομίας είναι η γυναίκα που προκάλεσε προ ημερών την καραμπόλα στο Tour De France με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες ποδηλάτες.

Πολλοί είναι οι μάρτυρες που βοήθησαν την αστυνομία στον εντοπισμό της και η γυναίκα επιτέλους ταυτοποιήθηκε και είναι υπο κράτηση στο Λαντερνό.

