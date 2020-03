Κορονοϊός: «Δεν θέλω να κλάψω τη Ρωμιοσύνη», η έκκληση καθηγητή του Γέιλ στους Έλληνες

Ο κ. Χρηστάκης σε ανάρτησή του στο Twitter τίθεται υπέρ των μέτρων που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού τονίζοντας ότι πρέπει όλοι να μείνουμε σπίτι γιατί δεν είμαστε σε διακοπές.

«Μια σημείωση στους φίλους μου τους Έλληνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σωστά έπραξε και έκλεισε τα σχολεία και ανακοίνωσε και άλλα μέτρα για να μειώσει τις κοινωνικές συναθροίσεις. Δεν πρέπει να συγκεντρώνεστε έξω. Δεν είστε σε διακοπές. Μείνετε σπίτι. Βγείτε μία φορά την εβδομάδα για τα απαραίτητα. Μην αγγίζετε φίλους. Δεν θέλω να κλάψω τη Ρωμιοσύνη» αναφέρει στο μήνυμά του.

A note to my fellow Greeks. @kmitsotakis properly closed the schools and made other announcements to reduce social mixing. You should not gather outside. This is not a holiday. Stay home! Go out once a week for essentials. Do not touch friends. Den thelo na klapso tin Romiosini.

— Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) March 22, 2020