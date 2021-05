Τα έξι «Φιλαράκια» αποκαλύπτουν τα αγαπημένα τους επεισόδια: «Πρόσφατα είδαμε το πρώτο φιλί του Ρος και της Ρέιτσελ» (pics & vids)

Ποια είναι τα “εικονικά” αντικείμενα από τα “Φιλαράκια”; Η κορνίζα στην μωβ πόρτα στο διαμέρισμα της Μόνικας, ο πίνακας που ζωγράφιζαν σκίτσα επίσης πίσω από την πόρτα στο διαμέρισμα του Τζόι και του Τσάντλερ και φυσικά οι καναπέδες τους οποίους… έλιωσαν. Στο διαμέρισμα της Μόνικας, στην καφετέρια στο Central Park και… μπροστά από το συντριβάνι, με ένα λαμπατέρ στο πλάι, στο σήμα αρχής του επεισοδίου και υπό τους ήχους του αξεπέραστου πλέον i’ll be there for you, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Emy.

Σε αυτόν τον καναπέ, μπροστά από το συντριβάνι συγκεντρώνονται οι έξι φίλοι, 17 χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο στο επετειακό «The One Where They Get Back Together» σμίξιμο της Πέμπτης. Στο Reunion σύμφωνα με το οποίο κάθε ένας από τους έξι σταρ θα κερδίσουν 2,25 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κάντροου, Ματ ΛεΜπλανκ, Μάθου Πέρι και Ντέιβιντ Σουάιμερ επέστρεψαν στο στούντιο 24 του Λος Άντζελες της Warner Bros και κινηματογράφησαν το επεισόδιο του Reunion.

«Δεν νομίζω ότι - κανένας από εμάς είχε ιδέα για το πόσο συναισθηματικοί θα ήμασταν όταν περπατούσαμε ξανά στο στούντιο» είπε η Κορντεϊ Κοξ, η Μόνικα από τα Φιλαράκια που συμπλήρωσε: «Εκτός από το βάζο μπισκότων που πήρε η Λίζα (Φοίμπι) και την πινακίδα νέον του καφέ που πήρε η Τζεν (Ρέιτσελ), όλα τα άλλα είναι ακριβώς ίδια. Ήταν τόσο συναισθηματικό που ξεκινήσαμε να κλαίμε.

Ο Μάθιου Πέρι (Τσάντλερ) πρόσθεσε από την πλευρά του: «Ήξερα ότι αυτή η επανένωση θα ήταν πολύ συναισθηματική. Και όντως έτσι ήταν».

«Η αλήθεια είναι ότι δεν κλαίω όταν περπατάω στο στούντιο και τώρα δεν μπορώ να σταματήσω» είπε η Λίζα Κάντροου ή Φοίμπι.

Για 10 σεζόν η σειρά καθήλωσε τον κόσμο. Έκανε πρεμιέρα το 1994 και το 2004 που προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο, έσπασε ρεκόρ με 50 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Οι έξι ηθοποιοί παραδέχτηκαν πως έβλεπαν τις επαναλήψεις ενώ η Κόρνεϊ Κοξ και η τζένιφερ Άνιστον είπαν πως πρόσφατα είδαν εκείνο το επεισόδιο όπου ο Ρος και η Ρέιτσελ έγιναν ζευγάρι.

«Γελάσαμε και φωνάζαμε... Το πρώτο φιλί του Ρος και της Ρέιτσελ, ήταν... ήταν κάτι τόσο ισχυρό».

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έπαιξε τον Τσάντλερ Μπινγκ αποκάλυψε πως το αγαπημένο του επεισόδιο ήταν το “The One Where Everybody Finds Out”, στο οποίο όλη η παρέα ανακάλυψε τη σχέση του Τσάντλερ και της Μόνικα!

