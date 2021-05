Just Go Zero: H Ελληνίδα πρώην παίκτρια του WNBA «σκοράρει» στην κυκλική οικονομία

Όλοι, κάποια στιγμή, έχουμε βρεθεί σε γήπεδο και έχουμε παρατηρήσει πόσο εύκολα δημιουργούνται μικρά «βουνά» γύρω από τους κάδους. Εντός θυρών, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων, η εικόνα μετά από αγώνες θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι καλύτερη. Το μόνο που χρειάζεται είναι κατάλληλες υποδομές αλλά και μια θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των φιλάθλων.

Σε αυτόν τον αγώνα αποφάσισε να «ταχθεί» η Ζωή Δημητράκου, αφού πλέον αποχαιρέτησε για τα καλά τον ενεργό αθλητισμό. Το νέο της γήπεδο αφορά την κυκλική οικονομία καθώς πρόσφατα έγινε η πρέσβειρα του Just Go Zero, του πρώτου «κινήματος» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Με όραμα έναν καλύτερο κόσμο χωρίς απόβλητα, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και τα πάντα αξιοποιούνται, το Just Go Zero ήρθε για να σχεδιάσει και υλοποιήσει καινοτόμες λύσεις ανακύκλωσης με την «υπογραφή» της εταιρίας Polygreen.

«Τρίποντο» στην επαναχρησιμοποίηση υλικών

Όπως λέει η Ζωή Δημητράκου, το Just Go Zero μάς καλεί να μετατρέψουμε αυτά που μέχρι τώρα θεωρούμε ως καθημερινά απόβλητα σε χρήσιμες λύσεις για μας και τους διπλανούς μας, αλλά και συνολικότερα για την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε όλοι και, φυσικά, το ίδιο το περιβάλλον, αφού με την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της κυκλικής οικονομίας συμβάλλουμε στην προστασία του. «Τα αντικείμενα που δεν χρειαζόμαστε πια έχουμε την ευκαιρία να τα μετατρέψουμε σε χρήσιμα υλικά ξανά», λέει η Ζωή Δημητράκου.

Το κίνημα κυκλικής οικονομίας Just Go Zero φέρνει επανάσταση στον τρόπο που λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, αναπτύσσοντας μια νέα, υπεύθυνη και βιώσιμη πρακτική αξιοποίησης των υλικών που δεν μας είναι πια χρήσιμα. Και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία και καθημερινή συμπεριφορά.

Μάλιστα, απώτερος σκοπός είναι η μετάβαση σε έναν Zero Waste κόσμο, όπου δεν θα υπάρχουν σκισμένες σακούλες αποβλήτων ούτε κάδοι στους δρόμους, παρά μόνο συλλέκτες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. «Ακόμη και μέσα στα γήπεδα θα μπορούσε να γίνει αυτό», λέει χαρακτηριστικά η Ζωή Δημητράκου.

Βασική αποστολή δεν είναι άλλη από την αλλαγή της κουλτούρας μέσα από στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίηση. Γι αυτό και η ίδια, καλεί τον κόσμο να… σουτάρει και να σκοράρει στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά όχι μόνο τον κόσμο. Το Just Go Zero αφορά πρωτίστως τις εταιρίες και τους οργανισμούς, ακόμη και τις αθλητικές ομάδες, καθώς μπορούν να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες και να συμμετέχουν ενεργά, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε μια θετική αλλαγή.

Εφαρμογή και στον αθλητισμό

Με 15 χρόνια καριέρας στον αθλητισμό, η Ζωή Δημητράκου έχει βάλει στόχο να «σκοράρει» και εκτός μπασκετικών γηπέδων. Κι αν κρίνουμε από την πορεία της εντός των τεσσάρων γραμμών (έχει το ρεκόρ της πρώτης και μοναδικής Ευρωπαίας που έχει πετύχει κουαντράπλ-νταμπλ, δηλαδή διψήφιο νούμερο σε 4 στατιστικές κατηγορίες), το νέο της εγχείρημα θα έχει μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, ως πρώην αθλήτρια, συνδέει την φροντίδα για το περιβάλλον με την φροντίδα για το ίδιο μας το σώμα.

«Η φροντίδα μας για το περιβάλλον είναι εφάμιλλη της φροντίδας μας για τον εαυτό μας. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Είναι όπως ο ένας παίκτης δίνει ασίστ στον άλλον για να σκοράρει. Όλα μια αλυσίδα, ένας κύκλος», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το Just Go Zero έχει ήδη καταγράψει μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από τη διαχείριση των αποτσίγαρων και την ανακύκλωση της γόπας τους, καθώς λειτούργησε πιλοτικά σε συνεργασία με επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής.