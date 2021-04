H άγνωστη ιστορία πίσω από την σκηνή του «Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι» (vid & pics)

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θρίλερ της δεκαετίας του '90 είναι το «Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι», το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία...

Είναι χαρακτηριστικό πως την πρώτη εβδομάδα προβολής του τον Οκτώβριο του 1997 σε ΗΠΑ και Καναδά, σχεδόν κατάφερε να κάνει απόσβεση των 17 εκατομμυρίων δολαρίων που δαπανήθηκαν για να δημιουργηθεί, ενώ και μέχρι το τέλος του χρόνου, παγκοσμίως είχε έσοδα της τάξεως των 126 εκατομμυρίων.

Η ιστορία επικεντρώνεται σε μία παρέα τεσσάρων φίλων που τρομοκρατείται από ένα δολοφόνο, ένα χρόνο μετά το τροχαίο στο οποίο είχαν εμπλακεί και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός άνδρα.

Η πιο χαρακτηριστική σκηνή του έργου είναι αυτή με την Love Hewitt που παθαίνει κάτι σαν νευρικό κλονισμό και ουρλιάζει στη μέση του δρόμου προς τον... κυνηγό της: «Τι περιμένεις, ε; Τι περιμένεις;».

Πίσω όμως από αυτή τη σκηνή, κρύβεται μία όχι και τόσο γνωστή ιστορία που την έφερε πάλι στην επικαιρότητα ο Todd Spence...

Wait... this iconic scene was directed by a child?! pic.twitter.com/RDWZyQ9wwk

— Spence, Todd (@Todd_Spence) April 18, 2021