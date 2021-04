Τρελός τραυματισμός στο MMA: Του κόπηκε το δάχτυλο και βγήκε ανακοίνωση για την ανεύρεσή του (pics & vid)

Αν υπήρχε βραβείο για τον πιο τρελό τραυματισμό της χρονιάς, τότε αυτό δεδομένα θα πήγαινε στον Khetag Pliev λόγω του περιστατικού που έγινε την Πέμπτη στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Εκεί λοιπόν ο 37χρονος ΜΜΑer αντιμετώπιζε τον Devin Goodale, όμως στον δεύτερο γύρω τα πράγματα άρχισε να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.

Και αυτό γιατί ο αντίπαλός του κατά την διάρκεια μίας κίνησης κλειδώματος, άρχισε να του τραβάει το γάντι, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίζει να του κόβει το δάχτυλο σε μεγάλο βαθμό...

Όταν σηκώθηκαν συνέχισαν να ανταλλάζουν μπουνιές, με αποτέλεσμα το δάχτυλο να κοπεί τελείως. Και όταν λέμε τελείως, εννοούμε να κρέμεται από ένα μικρό κομμάτι δέρματος.

Κάτι που όπως μπορείτε να δείτε και στο video, ανάγκασε τον διαιτητή της αναμέτρησης να σταματήσει τον αγώνα. Για κάποιον που βρισκόταν μακριά από το σημείο του ελέγχου, δεν ήταν εμφανές οτι το δάχτυλο κρεμόταν και δεν είχε αποκολληθεί τελείως.

Έτσι, φτάσαμε στο σημείο να βγει ακόμα και ανακοίνωση προς το κοινό για τον εντοπισμό του. Κάτι που ωστόσο δεν χρειάστηκε, καθώς μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε επέμβαση και του το έραψαν.

Όπως του είπαν οι γιατροί, ο τένοντας του χεριού είχε κοπεί κατά 50% και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί και άλλο χειρουργείο.

UPDATE: Finger reattached. #CFFC94. Khetag Pliev's finger has been successfully placed back on his hand after coming detached during #MMA competition last night. pic.twitter.com/gtXdA5GF7X

— Eric Kowal - MyMMANews.com (@MyMMANews) April 2, 2021