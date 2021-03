Νέο flash game σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το πλοίο Evergreen σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη

Το πλοίο Evergreen απασχόλησε την επικαιρότητα την τελευταία εβδομάδα, αφού κατάφερε να κολλήσει στην Διώρυγα του Σουέζ και να προκαλέσει «έμφραγμα» στην ναυτιλία.

Ένας προγραμματιστής σκέφτηκε να δώσει στους χρήστες του internet τη δυνατότητα να το τοποθετήσουν οπουδήποτε θέλουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους εικόνες για να τρολάρουν.

Το παιχνίδι ονομάζεται Ever Given Ever Ywhere και μπορείτε να το βρείτε στο site https://evergiven-everywhere.glitch.me/.

Αυτό που προσφέρει είναι τυπικά μια απεικόνιση του πλοίου, την οποία και μπορείτε να περιστρέψετε, αλλά και να τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, αλλάζοντας μόνο το μέγεθός του.

Για παράδειγμα, στην εικόνα που συνοδεύει το άρθρο τοποθετήσαμε το Evergreen στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά. Καλές…δημιουργίες!