«Φωνές» για το ξενοδοχείο με φόντο... πολικές αρκούδες: Μέχρι 350 δολ. η βραδιά (vid)

Οι 33 στρώσεις ενισχυμένου γυαλιού προστατεύουν τους επισκέπτες, αλλά ο χώρος είναι μικρός και φυσικά δεν δύναται οι πολικές αρκούδες να είναι «φυλακισμένες» σε ένα ξενοδοχείο, αντί να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η εκπρόσωπος του θεματικού πάρκου του ξενοδοχείου Yang Liu, υποστήριξε, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ότι «ο κλειστός χώρος που βλέπουν τα δώμάτια είναι μόνο ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης έκτασης για τις αρκούδες» συμπληρώνοντας πως «βγαίνουν εκτός, όταν το επιτρέπει η θερμοκρασία και η ποιότητα του αέρα».

Οι συνθήκες που κρατούνται οι πολικές αρκούδες δεν πτοούν τους επισκέπτες πάντως, με την ζήτηση να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Ήδη όλα τα δωμάτια είναι κλεισμένα για όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ενώ οι τιμές για μία διανυκτέρευση ανά άτομο κυμαίνονται από 290 δολάρια έως 351 δολάρια.

Φιλοζωϊκοί οργανισμοί και ακτιβιστές «φωνάζουν» οργισμένοι για τα δικαίωματα των ζώων αυτών και καταγγέλουν πως είναι «φυλακισμένα» σε κλειστούς χώρους αντί να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

«Οι πολικές αρκούδες ανήκουν στην Αρκτική, όχι σε ζωολογικούς κήπους ή γυάλινα κουτιά σε ενυδρεία και σίγουρα όχι σε ξενοδοχεία», λέει ο αντιπρόεδρος της PETA, Τζέισον Μπέικερ, η οποία συμπληρώνει πως τα ζώα αυτά, «όταν είναι ελεύθερα παραμένουν δραστήρια για 18 ώρες την ημέρα και καλύπτουν αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων απολαμβάνοντας την αληθινή ζωή».

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού Δικτύου Προστασίας Ζώων αναφέρει από την πλευρά του πως «κενά στους νόμους προστασίας της Άγριας Ζωής στην Κίνα, επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται ζώα χωρίς να νοιάζονται για την ποιότητα της ζωής τους»!

Το πάρκο Harbin Polarland επιμένει πάντως ότι οι πολικές αρκούδες είναι ασφαλείς και οι συνθήκες διαβίωσής τους καλές.

[help needed] May I ask what’s its move-back-and-forth mean? Can we tell its mood and health status from the scene? #polarbear experts’ help needed.

Thanks! @NatGeo @PolarInstitute @PolarBears @BearExploration pic.twitter.com/Z4b7X66meh

— Jinfeng Zhou (@Zhou_jinfeng) March 15, 2021