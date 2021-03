Πόζαρε με το «χαριτωμένο» πλάσμα για το Tik Tok, αλλά μετά έμαθε πως είναι... θανάσιμο! (vid)

Η Καϊλίν Μαρί, στις διακοπές της στο εξωτικό Μπαλί βρήκε ένα μικρό χταπόδι, καφέ με μπλε κύκλους και σκέφτηκε πόσο ωραία θα ήταν να το κρατήσει στην παλάμη της και να ποζάρει για το Tik Tok.

Δεν είχε ξαναδεί ένα τέτοιο πλάσμα, ήταν το μισό περίπου από το μέγεθος της παλάμης της και μετά αποφάσισε να το ψάξει στο google. Όταν βρήκε τι είναι την έλουσε κρύος ιδρώτας.

Το χταπόδι με τους μπλε κύκλους είναι ένα από τα πιο θανάσιμα θαλάσια πλάσματα στον πλανήτη, καθώς έχει δηλητήριο αρκετό για να σκοτώσει 26 ανθρώπους. Ναι, αυτό το πλασματάκι...

Το πιο τρομακτικό βέβαια είναι πως ποτέ δεν ξέρεις αν σε έχει δαγκώσει, μέχρι να είναι αρκετά αργά...

«Τα δαγκώματά του είναι μικρά και συχνά επίπονα. Πολλά από τα θύματά του δεν έχουν συνηδητοποιήσει πως έχουν τσιμπηθεί μέχρι που αρχίζουν τα αναπνευστικά προβλήματα και η παράλυση. Αντίδοτο γι αυτό το δηλητήριο δεν υπάρχει», ήταν μερικά από αυτά που ανακάλυψε στο διαδίκτυο η Καϊλίν Μαρί.

Ευτυχώς δεν είχε τσιμπηθεί, αλλά τρεις ώρες αργότερα πήρε τηλέφωνο τον πατέρα της και έκλαιγε από την ταραχή της.

Το βίντεό της πάντως το έχουν δει πάνω από 2.6 εκ. άνθρωποι.

@kaylinmarie21

Called my dad crying 3 hours later in Bali #blueringoctopus #bali #uluwatu #fyp #imdumb #thanksjesuschrist #ShowerWithMoxie #EnvisionGreatness

♬ Oh No Oh No Oh No No No - Dubskie