Έφτασε μέχρι την Ουαλία για ένα... κούρεμα και στην επιστροφή συνελήφθη (pic)

Στην εποχή της πανδημίας και των lockdown το κούρεμα έχει εξελιχθεί σε ένα βασικό πρόβλημα για τους περισσότερους, καθώς η εμφάνιση- ακόμη κι όταν είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι- επηρεάζει την ψυχολογία σου!

Πολλοί έχουν καταφύγει σε τρικ, όπως βγαίνοντας για σωματική άσκηση και πηγαίνοντας τελικά να κουρευτούν ενώ στα αξιοσημείωτα της χαλάρωσης των μέτρων είναι πως δεν θα μπορεί να μετακινηθεί κάποιος σε άλλη πόλη για σωματική άσκηση, αλλά θα μπορεί να το κάνει για να επίσκεφτεί ένα κομμωτήριο.

Ένας τύπος βέβαια στην Αγγλία το... τερμάτισε! Ήθελε απεγνωσμένα να κουρευτεί και δεν δίστασε όχι απλά να αλλάξει πόλη, αλλά να φτάσει μέχρι την... Ουαλία. Βλέπετε, εκεί τα κομμωτήρια ήταν ανοικτά, σε αντίθεση με την Αγγλία όπου οι πολίτες δεν θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέχρις τις 12 Απριλίου.

Ο 29χρονος καβάλησε λοιπόν τη μηχανή του και πήγε στην Ουαλία. Κουρεύτηκε και πήρε τον δρόμο της επιστροφής, ωστόσο τον σταμάτησαν γιατί πήγαινε με 122 μίλια (196 χλμ.). Στον έλεγχο για το που είχε πάει και για ποιον λόγο αποκαλύφθηκε πως είχε ταξιδέψει για να κουρευτεί, ενώ φαίνεται πως είχε κάνει και την κατάχρησή του, καθώς απέτυχε στον έλεγχο που υποβλήθηκε...

Officers stopped a car driving at 122mph near J23 of the #M5 yesterday. The occupant was travelling back from Wales after getting a haircut.

A 29-year-old man was arrested on suspicion of driving while unfit through drugs after failing a roadside test.

Enquiries ongoing. pic.twitter.com/L2oNkwgtx8

— Avon and Somerset Police (@ASPolice) March 19, 2021