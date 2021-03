Πιάστηκαν μαλλί με μαλλί γιατί πήρε η μία της άλλης τη σειρά (vid)

Κυριολεκτικά μαλλί με μαλλί πιάστηκαν δύο γυναίκες σε κατάστημα της Αριζόνα των ΗΠΑ. Ο λόγος του καβγά ήταν η σειρά στην ουρά, με τη μία να κατηγορεί την άλλη ότι της πήρε τη θέση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Arizona Republic, «στεκόταν πολύ κοντά στην Αφροαμερικανή, που είχε ένα παιδί μαζί της», όπως δήλωσε η αυτόπτης μάρτυρας, «δεν ήταν φυλετικό το πρόβλημα, αλλά ακούστηκαν ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί στον καυγά».

Το υλικό ανέβασε η ίδια στο Twitter και δεν είναι σαφές τι ακριβώς συμβαίνει. Δύο γυναίκες υπάλληλοι του καταστήματος πιάνονται στα χέρια με την πελάτισσα και μια δεύτερη γυναίκα εμφανίζεται για να τη βοηθήσει.

A whole fight just happened at bath & body works I’m dying pic.twitter.com/ocumzj8G9f

— Genevieve (@gendenslow) March 6, 2021