Επικό τρολάρισμα του BBC: Παρουσιάστρια ειδήσεων με φίλτρο γάτας, «Ευχαριστούμε και νιάου» (vid)

Ο δικηγόρος Ροντ Πόντον έγινε viral στο διαδίκτυο αφότου κατά λάθος άφησε ένα φίλτρο γάτας στην ακρόαση μέσω Zoom πριν κάποιες μέρες.

Xθες, εμφανίστηκε – κανονικά – στο BBC News για να μιλήσει για την γκάφα του.

Όταν η κάμερα επέστρεψε στην παρουσιάστρια, η Ρίτα Τσακραμπάρτι είχε πάρει κι αυτή μορφή γάτας. «Μου είπαν ότι θα το έκαναν αυτό σε μένα και τελικά το έκαναν» είπε η παρουσιάστρια που εμφανίστηκε με ένα φίλτρο με την μουσούδα μιας γάτας, τα μουστάκια και τα αυτιά της. «Ήταν αναπόφευκτο υποθέτω» συμπλήρωσε.

Οι παρουσιαστές του εμβληματικού προγράμματος του BBC Radio 4, είχαν επίσης αναφερθεί νωρίτερα στην ιστορία, με τον παρουσιαστή Νικ Ρόμπινσον να κλείνει την ραδιοφωνική του συνέντευξη με τον ατυχέστατο δικηγόρο, λέγοντάς του: «Ευχαριστούμε κύρια Πόντον και νιάου». «Νιάου, νιάου» απάντησε ο δικηγόρος.

Πάντως, ο δικηγόρος φάνηκε να το διασκεδάζει όλο αυτό, λέγοντας πως είναι χαρούμενος που «παρείχε γέλιο».

«Δεν ήξερα ότι το Zoom θα μπορούσε να με μετατρέψει σε γάτα και δεν ήξερα ότι μια γάτα του Zoom θα μπορούσε να με κάνει διασημότητα στο διαδίκτυο, αλλά όλα συνέβησαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες» είπε ο Πόντον στην ραδιοφωνική του συνέντευξη.

BBC newsreader Reeta Chakrabarti donned a cat filter on air following a report of a Texas lawyer who went viral for accidentally appearing as a kitten in a virtual court hearing pic.twitter.com/VdOh1hV8DG

— PA Media (@PA) February 10, 2021