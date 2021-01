Καταζητούμενος σχολίασε ανάρτηση της αστυνομίας στο Facebook επειδή κορόιδευαν τα μαλλιά του (pics)

Το θέμα της εμφάνισης και κυρίως των μαλλιών είναι σημαντικό για τους περισσότερους.

Για έναν καταζητούμενο όμως μάλλον ήταν σημαντικότερο και από την ελευθερία του.

Ο λόγος; Σχολίασε ο ίδιος την φωτογραφία της αστυνομίας με το πρόσωπό του στα social media επειδή στα σχόλια κάποιοι τον κορόιδευαν.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Γουοργικσάιρ στη Βρετανία ανήρτησε τη φωτογραφία του 37χρονου Ντάρεν Γουίτμορ, που καταζητούνταν ως ύποπτος επίθεσης στις 3 Ιανουαρίου.

«Ο Ντάρεν είναι λευκός, με ύψος 1,82 και λεπτός. Τώρα έχει φωτεινά μπλε μαλλιά κι ένα τατουάζ πάνθηρα στο αριστερό του χέρι» έγραφε η αστυνομία στην ανάρτηση.

Blue-haired suspect being hunted by police for assault comments on his own wanted post https://t.co/s3w4pdrdYb

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 9, 2021