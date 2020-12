«Χτύπα με, ξανά, εδώ»: Μποξέρ παρίστανε τον Ρόκι και ο αντίπαλος τον έστειλε νοκ άουτ έξω από το ρινγκ (vids)

Ο θυμόσοφος λαός λέει «τα ήθελε ο... οργανισμός σου». Και αυτό λέει τέλος πάντων.

Ο Μεξικανός μποξέρ Τζουλιάν Φερνάντες, λοιπόν, πράγματα, τα ήθελε...

Κατά τη διάρκεια αγώνα του, ο Λατινοαμερικανός πυγμάχος παρίστανε τον Ρόκι μέσα στο ρινγκ, λέγοντας στον αντίπαλό του να τον χτυπήσει στο πρόσωπο, χωρίς να κάνει άμυνα, όπως ακριβώς έκανε ο Σταλόνε στις ταινίες.

Ακριβώς. Στις ταινίες. Στην πραγματικότητα, δεν κάνεις τέτοιες χαζομάρες...

Ο αντίπαλος του Φερνάντες, ο Κουβανός Φρανκ Σάντσες, του έριξε κάμποσες και αφού τον ζάλισε αρκετά, κατάφερε με μια γροθιά να τον στείλει νοκ άουτ έξω από το ρινγκ!

Να τις... φάει δεν ήθελε ο Τζουλιάν; Ε, ορίστε...

Fernandez went full Rocky pic.twitter.com/a8l2OHaYSo

FRANK SANCHEZ PUT HIM THROUGH THE ROPES pic.twitter.com/HeOBXVsjND

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020