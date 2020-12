Τον Darth Vader έβαλαν στη θέση του αγάλματος δουλεμπόρου που γκρέμισαν και πέταξαν στο ποτάμι (pics)

Τον περασμένο Ιούλιο, στο Μπρίστολ της Αγγλίας και ενώ το κύμα διαδηλώσεων με κεντρικό σύνθημα το ''Black Lives Matters'' είχε πάρει διαστάσεις και στη Βρετανία, εξαγριωμένοι διαδηλωτές, κάτοικοι, πιθανότατα, της πόλης, γκρέμισαν και πέταξαν στο ποτάμι το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός εμπόρου σκλάβων του 17ου αιώνα, ο οποίος είχε γεννηθεί εκεί.

Μήνες μετά, λοιπόν, στη θέση του αγάλματος κάποιοι έβαλαν τον... Darth Vader από το Star Wars!

Και δεν είναι, φυσικά, τυχαίο...

#DarthVader Statue Replaces Sunken Edward Colston Monument in Bristol to Honor David Prowse https://t.co/2K0bHrmQjd pic.twitter.com/2ckJBf0gQA — Comic Book Resources (@CBR) December 2, 2020

So it’s super tiny! But it’s a bit of Bristol’s story on the Plinth #DarthVader #DavidProwse pic.twitter.com/RQ3xDIrzUx — Sandy Hore-Ruthven (@sandyhruthven) December 2, 2020

Διότι ο David Prowse, που ήταν ο πρώτος Darth Vader και πέθανε πριν από λίγες μέρες στα 85 του χρόνια, είχε γεννηθεί στο Μπρίστολ!

Τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, αναφέρουν τοπικά Μέσα, πολλοί ήταν εκείνοι στην πόλη που ζητούσαν ένα μνημείο για τον Prowse.

Κάποιο, όμως... πρόλαβαν και το έστησαν εκεί που υπήρχε ο δουλέμπορος!

Βέβαια, πολύ γρήγορα κατέβηκε, αν και σαν ιδέα-επιλογή τη βρίσκουμε εξαιρετική...

Darth Vader on the Colston plinth in the Centre in Bristol.

If you'd told me a year ago this wouldn't be the top story in Bristol today... pic.twitter.com/2p54QzbsDm — Tristan Cork BLive (@TristanCorkPost) December 2, 2020