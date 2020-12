Μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη κατέγραψε από το σπίτι του Αμερικανός αστροφωτογράφος (vid)

Μία ισχυρή ηλιακή έκρηξη κατέγραψε ο Άντριου Μακάθι, ένας αστροφωτογράφος από τις ΗΠΑ.

Το εκπληκτικό της υπόθεσης, ωστόσο, είναι πως κατέγραψε το τρομερό θέαμα από το σπίτι του στην Καλιφόρνια!

Το ABC News ανέβασε το εντυπωσιακό βίντεο στο Twitter και αμέσως έγινε viral.

SOLAR FLARE: An astrophotography enthusiast recorded timelapse video of a powerful solar eruption, as seen from his home in Elk Grove, California. https://t.co/zd9ubvWLCp pic.twitter.com/cnOh54nxKh

— ABC News (@ABC) December 1, 2020