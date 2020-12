Παρουσιάστρια του BBC «τσάκωσε» άνδρα να παρακολουθεί σαπουνόπερα ενώ οδηγούσε σε δρόμο με κίνηση (vid)

Η παρουσιάστρια του BBC, Leigh Milner, «τσάκωσε» έναν οδηγό που παρακολουθούσε σαπουνόπερα μέσα στο βανάκι, ενώ ήταν σε δρόμο με κίνηση στο Λονδίνο.

Ο άνδρας όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει βάλει το κινητό σε βάση δίπλα στο τιμόνι και παρακολουθεί τηλεόραση ενώ οδηγεί.

Η παρουσιάστρια ανήρτησε το στιγμιότυπο στο Twitter.

Just seen a guy casually watching Eastenders while driving through London... pic.twitter.com/tPoB94Huks

