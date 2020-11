Παρήγγειλαν το PlayStation 5 και τους έστειλαν γατοτροφή, στάρι, φριτέζα και μια ψησταριά (pics)

Να περιμένεις τόσο καιρό, να έχεις προπληρώσει, να τρέμουν τα χέρια σου από την αδημονία και να «τρως» τέτοια ήττα!

Χρήστες του Twitter περίμεναν να παραλάβουν το PlayStation 5. Είχαν ετοιμάσει τον χώρο στο τραπεζάκι της τηλεόρασης, είχαν τινάξει τον καναπέ και κάποια στιγμή, λοιπόν, χτύπησε το κουδούνι. Ήρθε!

Όταν, όμως, άνοιξαν το κουτί, έπαθαν την πλάκα τους...

Ο ένας βρήκε στη θέση της κονσόλας μία σακούλα με σιτηρά και ο άλλος γατοτροφή, ενώ ένας τρίτος παρέλαβε μια ψησταριά!

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can't get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

Γενικώς, πάντως, δεν λείπουν, παγκοσμίως (άρα και στην Ελλάδα) τα προβλήματα. Όπως γίνεται αντιληπτό, επικρατεί ένας χαμός και τα καταστήματα-μεταφορικές, σε καιρό πανδημίας και lockdown, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο παραγγελιών.

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Guardian, ότι άλλοι καταναλωτές παραπονέθηκαν ότι τα δέματά τους είχαν ενημερωθεί σαν να είχαν παραδοθεί, παρότι οι ίδιοι δεν έλαβαν τίποτα ακόμα.

Ακόμη και διάσημοι, όμως, την πάτησαν. Η δημοσιογράφος του MTV, Bex May, έλαβε μία φριτέζα αντί για το PlayStation 5.

Τουλάχιστον θα μπορεί να τηγανίσει πατάτες.