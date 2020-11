Γυναίκα «συνέλαβε» έναν άνδρα την ώρα που την τραβούσε κρυφά βίντεο σε δοκιμαστήριο (vid)

Κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα περιστατικά με τύπους που προσπαθήσουν να τραβήξουν κρυφά βίντεο γυναίκες σε προσωπικές τους στιγμές.

Μία τέτοια προσπάθεια έγινε πριν από λίγες μέρες στις ΗΠΑ με το υποψήφιο θύμα να είναι μέλος στο TikTok με το όνομα «maceyyall».

Μπήκε λοιπόν στο δοκιμαστήριο ενός καταστήματος ένδυσης, όμως πριν αρχίσει να ξεντύνεται εντόπισε κάτι περίεργο. Τα πόδια ενός άνδρα…

Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν είχε βάλει το κινητό του ανάμεσα από τα παπούτσια του και είχε την κάμερα στραμμένη προς την κοπέλα.

Κάτι που η ίδια παρατήρησε, τράβηξε το σχετικό video και tο ανέβασε στο TikTok…



@maceyl7

be safe out there

Capone - Oh No - user043998