«Η υπομονή είναι αρετή»: Η Sony χάρισε PS5 σε gamer που στήθηκε πρώτος στην ουρά για τα PS4 και PS4 Pro (pic)

Αυτά είναι δώρα!

Η Sony έκανε δώρο σε έναν fan του PlayStation το PS5, επιβραβεύοντάς τον που ξύπνησε, πιθανότατα, αξημέρωτα και στήθηκε πρώτος στην ουρά για να αγοράσει τόσο το PS4 όσο και το PS4 Pro όταν κυκλοφόρησαν!

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο gamer, ονόματι Joey Chiu, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ανεβάζοντας το πακέτο, δε, που του έστειλε η ιαπωνική εταιρεία.

«Η υπομονή είναι αρετή. Αυτό είναι για σένα», έγραφε, μάλιστα, η σχετική κάρτα, που συνόδευε την κονσόλα.

Ο Chiu, πάντως, μάλλον ακόμα δεν το έχει πιστέψει. «Αυτό είναι 100% το πιο τρελό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Okay, this is 100% the craziest thing to happen.

I swear. This issssss insane.@PlayStation #PlayStation5 pic.twitter.com/lwGF0SBzmb

— Joey Chiu (@Shinogu) November 10, 2020