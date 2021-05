Η SEGA ανακοίνωσε το επίσημο videogame των Ολυμπιακών Αγώνων του Tokyo 2020 (vid)

Η SEGA ανακοίνωσε το επίσημο videogame των Ολυμπιακών Αγώνων του Tokyo 2020.

Ο πλήρης τίτλος του παιχνιδιού είναι Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game και θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουνίου για PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch και Google Stadia.

Θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 18 Ολυμπιακά Αθλήματα και με υποστήριξη για Avatar Creator, τοπικό και online gameplay έως και 8 παικτών:

• 100m

• 4x100m Relay

• 110m Hurdles

• Hammer Throw

• Long Jump

• Baseball

• Basketball

• Beach Volleyball

• BMX (Cycling)

• Boxing

• Judo

• Rugby Sevens

• Football (Soccer)

• 100m Freestyle (Swimming)

• 200m Individual Medley (Swimming)

• Sport Climbing

• Table Tennis

• Tennis

Μπορείτε να δείτε το πρώτο επίσημο trailer στη συνέχεια του άρθρου.