Η ανακοίνωση του νέου Battlefield game έρχεται τον Ιούνιο και η πρώτη ενημέρωση έγινε με ρίμες

Περιμένουμε από μέρα σε μέρα την ανακοίνωση του νέου Battlefield videogame που θα κυκλοφορήσει φέτος και ο επίσημος λογαριασμός του παιχνιδιού στο Twitter αποφάσισε να ρίξει λίγο φως στην υπόθεση με ρίμες. Συγκεκριμένα, ενώ η ανακοίνωση υπολογιζόταν κάποια στιγμή αυτές τις μέρες, φαίνεται πως θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο παραπάνω.

Το σχετικό tweet αναφέρει -μέσες άκρες- πως η αποκάλυψη του παιχνιδιού θα γίνει τον Ιούνιο, όπου και θα έχουμε το πρώτο υλικό σε μορφή video.

Words that rhyme with Soon:

June

Boom

— Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021