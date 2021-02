Πάρτι στο Twitter με τα Apple ακουστικά των 650 ευρώ: «Βάζουν αυτόματα τους φτωχούς στο mute;»

Τα ακουστικά της Apple AirPod Max έχουν γίνει στόχος πάρα πολλών αστείων το Twitter λόγω της εξωφρενικής, κατά πολλούς, τιμής τους.

Κυκλοφορούν εδώ και περίπου ένα μήνα, αλλά οι περισσότεροι αδυνατούν να δεχθούν ότι για να τα αποκτήσουν πρέπει να ξοδέψουν 625 - 650 ευρώ. Για παράδειγμα, ένας χρήστης του Twitter έγραψε:

Τα AirPods Max κοστίζουν περισσότερο από έναν υπολογιστή, μια τηλεόραση, το Xbox και ένα καλό ζευγάρι ακουστικά Sony ή Bose.

Κάποιος άλλος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Τα AirPods Max μου αυτόματα βάζουν στο αθόρυβο τους φτωχούς».

Δείτε μερικά από τα πιο πετυχημένα και καυστικά tweets:

i still haven’t seen anyone walk around with the apple airpods max, glad we’re all making smart decisions with this one — michelle (@miss_michyyy) February 3, 2021

"Sorry, I can't hear you. My AirPods Max automatically mute poor people." pic.twitter.com/SwDsPKNTKe — Steve Kovach (@stevekovach) December 8, 2020

So these AirPods Max cost 549 dollars without taxes

This is more than a PC, PS5, TV, Xbox Series X, Switch, a Laptop, and a good pair of Sony or Bose headphones pic.twitter.com/tyL2bFuGdL — Cloud Main 2 (@CloudMain_6) December 8, 2020

So these AirPods Max cost 549 dollars without taxes

This is more than a PC, PS5, TV, Xbox Series X, Switch, a Laptop, and a good pair of Sony or Bose headphones pic.twitter.com/tyL2bFuGdL — Cloud Main 2 (@CloudMain_6) December 8, 2020

Me looking at the AirPods Max price pic.twitter.com/g1cS3xDbO2 — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 8, 2020

The original prototype for AirPods Max pic.twitter.com/9pnLX1bpuG — Marques Brownlee (@MKBHD) December 8, 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ